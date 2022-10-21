Hadise Boşanmakla En Doğrusunu Yaptı! Aşkta Kaybetti Ama Sahnede Kazandı… Tek Gecede Servetini 3’e Hatta 5’e Katlayacak! Neler Oluyor?
Türkiye’nin en başarılı sanatçılarından birisi olan Hadise, boşanmakta en doğrusunu yaptı. Aşkta kaybeden ancak sahnede kazanan ünlü şarkıcı tek gecede servetini 3’e hatta 5’e katladı. Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen bu konserin ardından kullanıcılardan yorumlarsa gecikmedi. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!
Mehmet Dinçerler ile hem evliliği hem de boşanmasıyla magazin ve sosyal medya gündeminde geniş yankı uyandıran başarılı sanatçı Hadise’den konser başına aldığı ücret ortaya çıkınca hayranlarının dudakları uçukladı. Aşkta istediğini bulamayan güzel şarkıcı kariyer hayatında ise milyon liralar kazanmaya devam ediyor. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde resmen bomba etkisi yaratan ücreti sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.