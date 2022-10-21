- 21 Eki 2022 - 12:05 G: 21 Eki 2022 - 12:06

Hadise Boşanmakla En Doğrusunu Yaptı! Aşkta Kaybetti Ama Sahnede Kazandı… Tek Gecede Servetini 3’e Hatta 5’e Katlayacak! Neler Oluyor?

Türkiye’nin en başarılı sanatçılarından birisi olan Hadise, boşanmakta en doğrusunu yaptı. Aşkta kaybeden ancak sahnede kazanan ünlü şarkıcı tek gecede servetini 3’e hatta 5’e katladı. Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen bu konserin ardından kullanıcılardan yorumlarsa gecikmedi. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!

Mehmet Dinçerler ile hem evliliği hem de boşanmasıyla magazin ve sosyal medya gündeminde geniş yankı uyandıran başarılı sanatçı Hadise’den konser başına aldığı ücret ortaya çıkınca hayranlarının dudakları uçukladı. Aşkta istediğini bulamayan güzel şarkıcı kariyer hayatında ise milyon liralar kazanmaya devam ediyor. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde resmen bomba etkisi yaratan ücreti sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!

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21 Eki 2022 - 12:05 Ankara- Gündem

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Hadise Boşanmakla En Doğrusunu Yaptı! Aşkta Kaybetti Ama Sahnede Kazandı… Tek Gecede Servetini 3’e Hatta 5’e Katlayacak! Neler Oluyor? mask
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