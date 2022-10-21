- 21 Eki 2022 - 12:32 G: 21 Eki 2022 - 13:04

Kısmetse Olur Cansel Çördük Efsane Diziye Giriş Yapıyor! FOX TV'yle Anlaşmalar Yapıldı, Yıllar Sonra Olanlar Oldu! Eser West Hayatının Şokunu Yaşayacak...

Bir zamanların Kanal D ekranlarına damga vuran yarışması Kısmetse Olur yarışmasının efsane gelinlerinden birisi olan Cansel Çördük efsane bir diziye giriş yapıyor. FOX TV ile ilgili yapılan anlaşma yıllar sonra gelinle ilgili şok edici gerçekleri de ortaya serdi. Eser West’in hayatının şokunu yaşayacağı gerçek karşısında hayranları da bir hayli şaşırdı. Peki, neler oluyor?

Yıllara damga vuran evlilik programı Kısmetse Olur bitse de yankısı sürmeye devam ediyor. Yarışmadan ayrılan gelin ve damat adaylarının her biri kendi hayatına odak bir şekilde ilerlerken, en dikkat çeken isimlerden birisi olan gelin adayı Cansel Çördük, son zamanlarda yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirirken şimdi de kadrosuna dâhil olacağı diziyle konuşuluyor. Herkesi hayrete düşüren gerçek karşısında sizde şok olacaksınız!

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21 Eki 2022 - 12:32 Ankara- Yaşam

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