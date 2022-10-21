Kısmetse Olur Cansel Çördük Efsane Diziye Giriş Yapıyor! FOX TV'yle Anlaşmalar Yapıldı, Yıllar Sonra Olanlar Oldu! Eser West Hayatının Şokunu Yaşayacak...
Bir zamanların Kanal D ekranlarına damga vuran yarışması Kısmetse Olur yarışmasının efsane gelinlerinden birisi olan Cansel Çördük efsane bir diziye giriş yapıyor. FOX TV ile ilgili yapılan anlaşma yıllar sonra gelinle ilgili şok edici gerçekleri de ortaya serdi. Eser West’in hayatının şokunu yaşayacağı gerçek karşısında hayranları da bir hayli şaşırdı. Peki, neler oluyor?
Yıllara damga vuran evlilik programı Kısmetse Olur bitse de yankısı sürmeye devam ediyor. Yarışmadan ayrılan gelin ve damat adaylarının her biri kendi hayatına odak bir şekilde ilerlerken, en dikkat çeken isimlerden birisi olan gelin adayı Cansel Çördük, son zamanlarda yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirirken şimdi de kadrosuna dâhil olacağı diziyle konuşuluyor. Herkesi hayrete düşüren gerçek karşısında sizde şok olacaksınız!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.