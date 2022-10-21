Masterchef Büşra Ruh Emdi, Hezimete Uğrattı! “Sessiz Olandan Kork!” O Prenses Hallerinden Eser Kalmadı; Resmen Canavara Dönüştü!

Acun Ilıcalı yapımcılığında hayata geçen ve her bölümüyle nefesleri kesen Masterchef yarışması her yeni bölümüyle olaylar silsilesini bitirmek bilmiyor. Yarışmacıların kendi aralarında yaşadıkları tartışmalar ve anlaşmazlıklar bir yana dursun şeflerle aralarında geçen diyaloglarda gündemde yer tutmaya devam ediyor. Özellikle son bölümde yarışmacılardan Büşra’nın olaylar karşısında verdiği tepkiler gündemde geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Peki, neler oluyor?

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