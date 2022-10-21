Masterchef Büşra Ruh Emdi, Hezimete Uğrattı! “Sessiz Olandan Kork!” O Prenses Hallerinden Eser Kalmadı; Resmen Canavara Dönüştü!
TV8 ekranlarına damga vuran reyting rekortmeni yarışma Masterchef’te Büşra krizi baş gösterdi, ruh emmeye devam eden yarışmacı herkesi hezimete uğrattı. Sosyal medyada olumsuz yorumların arka arkaya geldiği yarışmacının ilk hallerinden eser kalmadı, deyim yerindeyse canavara dönüştü. Kısa sürede gündem olmayı başaran Büşra’yı ve hakkında konuşulanları sizin için mercek altına aldık. İşte merak edilen tüm detaylar!
Acun Ilıcalı yapımcılığında hayata geçen ve her bölümüyle nefesleri kesen Masterchef yarışması her yeni bölümüyle olaylar silsilesini bitirmek bilmiyor. Yarışmacıların kendi aralarında yaşadıkları tartışmalar ve anlaşmazlıklar bir yana dursun şeflerle aralarında geçen diyaloglarda gündemde yer tutmaya devam ediyor. Özellikle son bölümde yarışmacılardan Büşra’nın olaylar karşısında verdiği tepkiler gündemde geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.