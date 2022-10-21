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21 Eki 2022 - 14:06

Buse Varol Derin Göğüs Dekoltesiyle Yürekleri Hoplattı! “Abla Bari İçine Bir Şey Giyseydin!” Kaşı, Gözü, Saçı, Başı Alev Alev Yaktı…

Alişan’ın eşi Buse Varol, derin göğüs dekoltesiyle yürekleri hoplattı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran paylaşım yürekleri alev alev yaktı. Kısa sürede ortalığı yakıp geçen paylaşımla birlikte beğeni ve yorumlarda yağmur gibi yağdı. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan konusu olan paylaşımda dikkat çeken bir ayrıntı ise ortalığı yaktı geçti. Peki, neydi o paylaşım?