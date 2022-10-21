Buse Varol Derin Göğüs Dekoltesiyle Yürekleri Hoplattı! “Abla Bari İçine Bir Şey Giyseydin!” Kaşı, Gözü, Saçı, Başı Alev Alev Yaktı…
Alişan’ın eşi Buse Varol, derin göğüs dekoltesiyle yürekleri hoplattı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran paylaşım yürekleri alev alev yaktı. Kısa sürede ortalığı yakıp geçen paylaşımla birlikte beğeni ve yorumlarda yağmur gibi yağdı. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan konusu olan paylaşımda dikkat çeken bir ayrıntı ise ortalığı yaktı geçti. Peki, neydi o paylaşım?
Yaptığı açıklamaları ve sosyal paylaşım sitesi Instagram’da geniş yankı uyandıran, her hareketiyle ortalığı kasıp kavuran ünlü oyuncu Buse Varol’dan gelen son paylaşımda ortalığı bir hayli karıştırdı. Kısa sürede geniş yankı uyandıran olayın arka planında yer alan yorumlar ise sosyal medya ve magazin gündemini yaktı geçti. İşte dikkat çeken o paylaşım ve altına gelen yorumlar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.