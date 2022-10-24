Sosyete Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Semt Semt Ankara Pazar Yerleri! Ünlü Markaları Daha Ucuza Alın!

Daha uygun bir alışverişi garanti eden ve özellikle markaları ürünlerin ihracat fazlalarının satılmasıyla popüler olan semt pazarları, Türkiye’nin her bir yanında kurulmaya devam ediyor. Bilhassa İstanbul ve Ankara’da yer alan sosyete pazarlarına çeşitlilik nedeniyle rağbet artarken; bu pazar yerlerinin hizmet vereceği günler de netleşmiş bulunuyor. Peki, sosyete pazarları nerede, hangi gün kuruluyor? Ankara ve İstanbul sosyete pazarları nerede, hangi gün? İşte semt semt Ankara ve İstanbul pazar yerleri…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...