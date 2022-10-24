Sosyete Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Semt Semt Ankara Pazar Yerleri! Ünlü Markaları Daha Ucuza Alın!
Daha uygun bir alışverişi garanti eden ve özellikle markaları ürünlerin ihracat fazlalarının satılmasıyla popüler olan semt pazarları, Türkiye’nin her bir yanında kurulmaya devam ediyor. Bilhassa İstanbul ve Ankara’da yer alan sosyete pazarlarına çeşitlilik nedeniyle rağbet artarken; bu pazar yerlerinin hizmet vereceği günler de netleşmiş bulunuyor. Sizde Sosyete pazarı nereden diye merak ediyorsanız işte detaylar...
Daha uygun bir alışverişi garanti eden ve özellikle markaları ürünlerin ihracat fazlalarının satılmasıyla popüler olan semt pazarları, Türkiye’nin her bir yanında kurulmaya devam ediyor. Bilhassa İstanbul ve Ankara’da yer alan sosyete pazarlarına çeşitlilik nedeniyle rağbet artarken; bu pazar yerlerinin hizmet vereceği günler de netleşmiş bulunuyor. Peki, sosyete pazarları nerede, hangi gün kuruluyor? Ankara ve İstanbul sosyete pazarları nerede, hangi gün? İşte semt semt Ankara ve İstanbul pazar yerleri…
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24 Eki 2022 - 08:09 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.