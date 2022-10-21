- 21 Eki 2022 - 22:05

Türkiye’nin En Popüler Oyuncusu Ne Demet Özdemir, Ne Melis Sezen, Ne De Hande Erçel! Listenin Birincisi Herkesi Şaşırttı!

Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerini çeşitli verileri göz önüne alarak, belirli aralıklar ile sıralayan IMDb isimli site, yeni bir liste daha yayınladı. Adına ‘Starmetre’ dediği listeyi güncelleyen IMDb, bu listede yer alan Türk ünlülerin sıralamasının değiştiğini duyurdu. İşte detaylar...

Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerini çeşitli verileri göz önüne alarak, belirli aralıklar ile sıralayan IMDb isimli site, yeni bir liste daha yayınladı. Adına ‘Starmetre’ dediği listeyi güncelleyen IMDb, bu listede yer alan Türk ünlülerin sıralamasının değiştiğini duyurdu. Herkesin liste başında Demet Özdemir, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu ve Özge Yağız gibi isimleri görmeye alışık olduğu ‘Starmetre’nin yeni bir numarası ise, herkesi şaşkına çevirmeyi başardı! Peki, IMDb Starmetre listesi güncel kimler var? Starmetre birincisi kim oldu? IMDb Starmetre’de ilk üçe giren ünlüler hangileri? İşte, detaylar…

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21 Eki 2022 - 22:05 - Magazin

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