EYT Kapsamına Girebilmek ve Emekli Maaşını Artırmak İsteyenlere Büyük Tüyo Verildi! EYT’den Son Dakika Kararı Geldi; Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor…

Bir süredir milyonlarca vatandaşın Türkiye Büyük Milet Meclisi’ne (TBMM) gelmesini beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin müjde konuyu ele alan uzmanlardan geldi. Dileyen vatandaşların borçlanma ile sigorta giriş tarihini öne çekebileceğini dikkat çeken uzmanlar, 2000 ve 2001 yılında sigorta girişi olanlar için yapılması gerekenleri açıkladı. Peki, EYT kapsamında borçlanmak için yasanın çıkmasını beklemeye gerek var mı? Borçlanma ile sigorta girişi öne çekilerek EYT’den yararlanılabilir mi? İşte, detaylar…