EYT Kapsamına Girebilmek ve Emekli Maaşını Artırmak İsteyenlere Büyük Tüyo Verildi! EYT’den Son Dakika Kararı Geldi; Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor…
Bir süredir milyonlarca vatandaşın Türkiye Büyük Milet Meclisi’ne (TBMM) gelmesini beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin müjde konuyu ele alan uzmanlardan geldi. İşte Emekli aylığını arttırmanın yöntemleri ile ilgili detaylar...
Bir süredir milyonlarca vatandaşın Türkiye Büyük Milet Meclisi’ne (TBMM) gelmesini beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin müjde konuyu ele alan uzmanlardan geldi. Dileyen vatandaşların borçlanma ile sigorta giriş tarihini öne çekebileceğini dikkat çeken uzmanlar, 2000 ve 2001 yılında sigorta girişi olanlar için yapılması gerekenleri açıkladı. Peki, EYT kapsamında borçlanmak için yasanın çıkmasını beklemeye gerek var mı? Borçlanma ile sigorta girişi öne çekilerek EYT’den yararlanılabilir mi? İşte, detaylar…
21 Eki 2022 - 22:12 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.