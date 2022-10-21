- 21 Eki 2022 - 22:12

EYT Kapsamına Girebilmek ve Emekli Maaşını Artırmak İsteyenlere Büyük Tüyo Verildi! EYT’den Son Dakika Kararı Geldi; Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor…

Bir süredir milyonlarca vatandaşın Türkiye Büyük Milet Meclisi’ne (TBMM) gelmesini beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin müjde konuyu ele alan uzmanlardan geldi. İşte Emekli aylığını arttırmanın yöntemleri ile ilgili detaylar...

Bir süredir milyonlarca vatandaşın Türkiye Büyük Milet Meclisi’ne (TBMM) gelmesini beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin müjde konuyu ele alan uzmanlardan geldi. Dileyen vatandaşların borçlanma ile sigorta giriş tarihini öne çekebileceğini dikkat çeken uzmanlar, 2000 ve 2001 yılında sigorta girişi olanlar için yapılması gerekenleri açıkladı. Peki, EYT kapsamında borçlanmak için yasanın çıkmasını beklemeye gerek var mı? Borçlanma ile sigorta girişi öne çekilerek EYT’den yararlanılabilir mi? İşte, detaylar…

21 Eki 2022 - 22:12 - Yaşam

# SGK VE EMEKLİLİK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Emekli Vatandaşın Yüzü Gülecek! Bankalar Promosyon Kampanyalarını Baştan Aşağı Değiştirdi! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank… mask
Emekli Vatandaşın Yüzü Gülecek! Bankalar Promosyon Kampanyalarını Baştan Aşağı Değiştirdi! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank…
Ne Zaman Emekli Olurum? Emekli Maaşı ve Yaşı Sorgulama En Kolay Bu Şekilde Yapılıyor! 4a, 4b, 4c Emekli Maaş Hesaplama! mask
Ne Zaman Emekli Olurum? Emekli Maaşı ve Yaşı Sorgulama En Kolay Bu Şekilde Yapılıyor! 4a, 4b, 4c Emekli Maaş Hesaplama!
Emekli Müjde! Tam Tamına 12 Bin Lira Anında Ödeme! Ziraat, VakıfBank, HalkBank, QNB, Akbank, Yapı Kredi Promosyon Miktarını Güncelledi! İşte Son Emekli Ücretleri... mask
Emekli Müjde! Tam Tamına 12 Bin Lira Anında Ödeme! Ziraat, VakıfBank, HalkBank, QNB, Akbank, Yapı Kredi Promosyon Miktarını Güncelledi! İşte Son Emekli Ücretleri...
EYT Bekleyen Milyonlarca Kişiye Müjde Verildi! Tam Tamına 3500 Lira Maaşla Emekli Olacaksınız! Son Dakika Haberi Geldi… O Detay Açıklandı! mask
EYT Bekleyen Milyonlarca Kişiye Müjde Verildi! Tam Tamına 3500 Lira Maaşla Emekli Olacaksınız! Son Dakika Haberi Geldi… O Detay Açıklandı!
Emekli ve Memur Maaşlarına Dev Zam Haberi! Yeni Rakamlar Ortaya Çıktı! En Düşük Emekli ve Memur Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? mask
Emekli ve Memur Maaşlarına Dev Zam Haberi! Yeni Rakamlar Ortaya Çıktı! En Düşük Emekli ve Memur Maaş Zammı Ne Kadar Olacak?
EYT Hakkında Son Dakika Kararı Çıktı! Kadınlarda 20, Erkeklerde 25 Yıl… Milyonlarca Vatandaş Bunu Bekliyordu! Neler Oluyor? mask
EYT Hakkında Son Dakika Kararı Çıktı! Kadınlarda 20, Erkeklerde 25 Yıl… Milyonlarca Vatandaş Bunu Bekliyordu! Neler Oluyor?
Emeklilere Yeni Sevindiren Müjde! Faizsiz Nakit Avans Geliyor! Başvuran Herkese Anında 3 Aylık Nakit Ödeme… mask
Emeklilere Yeni Sevindiren Müjde! Faizsiz Nakit Avans Geliyor! Başvuran Herkese Anında 3 Aylık Nakit Ödeme…
Dikkat; Emekli Promosyon Başvuru Süresi Uzatıldı! TEB, Yapı Kredi, İş Bankası, Halk Bankası, Ziraat Emekli Promosyon Ne Kadar? Banka Promosyon Ödemesi Ne Zaman Bitiyor? mask
Dikkat; Emekli Promosyon Başvuru Süresi Uzatıldı! TEB, Yapı Kredi, İş Bankası, Halk Bankası, Ziraat Emekli Promosyon Ne Kadar? Banka Promosyon Ödemesi Ne Zaman Bitiyor?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için düğmeye basıldı! EYT İçin Masada En Çok Konuşulan Formül Nedir? EYT Ne Zaman Çıkacak? İşte O Detaylar… mask
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için düğmeye basıldı! EYT İçin Masada En Çok Konuşulan Formül Nedir? EYT Ne Zaman Çıkacak? İşte O Detaylar…
Yapı Kredi Tüm Bankalara Promosyon Restini Çekti! Başvuru Süresi Değişti! Anında 8.250 TL Nakit Ödeme Yapıyor! Tek Bir Şart Var… Hemen Başvurun Son Gün…! mask
Yapı Kredi Tüm Bankalara Promosyon Restini Çekti! Başvuru Süresi Değişti! Anında 8.250 TL Nakit Ödeme Yapıyor! Tek Bir Şart Var… Hemen Başvurun Son Gün…!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
EYT Kapsamına Girebilmek ve Emekli Maaşını Artırmak İsteyenlere Büyük Tüyo Verildi! EYT’den Son Dakika Kararı Geldi; Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor… mask
EYT Kapsamına Girebilmek ve Emekli Maaşını Artırmak İsteyenlere Büyük Tüyo Verildi! EYT’den Son Dakika Kararı Geldi; Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor…
Çılgın Dondurmacıya Acun Ilıcalı Piyangosu Vurdu! Acun Medya Sonunda Elinden Tuttu... Artık Paraya Para Demeyecek… mask
Çılgın Dondurmacıya Acun Ilıcalı Piyangosu Vurdu! Acun Medya Sonunda Elinden Tuttu... Artık Paraya Para Demeyecek…
Türkiye’nin En Popüler Oyuncusu Ne Demet Özdemir, Ne Melis Sezen, Ne De Hande Erçel! Listenin Birincisi Herkesi Şaşırttı! mask
Türkiye’nin En Popüler Oyuncusu Ne Demet Özdemir, Ne Melis Sezen, Ne De Hande Erçel! Listenin Birincisi Herkesi Şaşırttı!
Camdaki Kız Dizisinde Koroğlu Ailesi Karıştı! Feride Tüm Ailenin İpini Kesti; Cana Şimdi Hapı Yuttu! Herkes Birbirini Bıçaktan Geçirecek! mask
Camdaki Kız Dizisinde Koroğlu Ailesi Karıştı! Feride Tüm Ailenin İpini Kesti; Cana Şimdi Hapı Yuttu! Herkes Birbirini Bıçaktan Geçirecek!
Seda Sayan’dan Yürek Hoplatan Pozlar! Sosyal Medya Sallandı, Çağlar Ökten Kalpten Gidecek… Yarı Yaşındakilere Taş Çıkartıyor! Ortalık Yangın Yerine Döndü, Deriler İçinde… mask
Seda Sayan’dan Yürek Hoplatan Pozlar! Sosyal Medya Sallandı, Çağlar Ökten Kalpten Gidecek… Yarı Yaşındakilere Taş Çıkartıyor! Ortalık Yangın Yerine Döndü, Deriler İçinde…
TOGG Fiyatları Ne Kadar Olacak Yerli Otomobil TOGG’un Fiyatlarını Duyanların Sesi Soluğu Kesiliyor! Bakan’dan Bomba Açıklamalar Geldi… mask
TOGG Fiyatları Ne Kadar Olacak Yerli Otomobil TOGG’un Fiyatlarını Duyanların Sesi Soluğu Kesiliyor! Bakan’dan Bomba Açıklamalar Geldi…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL