İbrahim Tatlıses'in Biricik Kızından Milyonları Ayaklandıran O İsyan! Konu: Kilo ve Cinsellik! Tatlıses Bu İsyanı ve Açıklamaları Duymasın... İnanılamıyor!
Şimdilerde taze evli olan şarkıcı ve ‘İmparator’ lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda yaptığı açıklamalar ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Özellikle de açık ilişki açıklamasıyla çok konuşulan Dilan Çıtak, bu kez sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşım ile gözleri üzerine çevirdi. İşte detaylar...
Şimdilerde taze evli olan şarkıcı ve ‘İmparator’ lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda yaptığı açıklamalar ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Özellikle de açık ilişki açıklamasıyla çok konuşulan Dilan Çıtak, bu kez sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşım ile gözleri üzerine çevirdi. Dilan Çıtak’ın o paylaşımında adeta isyan yer aldı! Peki, Dilan Çıtak ne paylaştı, neye isyan etti? Dilan Çıtak ne dedi? Dilan Çıtak açık ilişki hakkında ne düşünüyor? İşte, detaylar…
22 Eki 2022 - 09:19 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.