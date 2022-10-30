Yalı Çapkını Dizisinde Suna ve Ferit’in Hikayesi Çıldırttı! Seyran’la Boşanma Noktasına Gelince… “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor?
STAR TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Yalı Çapkını dizisinde Suna ve Ferit’in ilerleyen bölümlerde yaşayacağı ilişki seyirciyi çıldırttı. Seyran ve Ferit’in boşanacağı gözler önüne serilince; dizi izleyenleri ise “Yazıklar olsun” demeden yapamadı! Peki, Yalı Çapkını dizisinin ilerleyen bölümlerinde neler olacak?
Yeni sezonda adından sıklıkla söz ettiren Yalı Çapkını dizisi her yeni bölümüyle sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Kısa sürede ortalığı yangın yerine çeviren dizide her sahne tepki toplamaya devam ederken karmakarışık aile ilişkileri de sıkıntı yaratmaya devam ediyor. Peki, ortalığı bu kadar karıştıran konunun detayları neler?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.