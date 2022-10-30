Yalı Çapkını Dizisinde Suna ve Ferit’in Hikayesi Çıldırttı! Seyran’la Boşanma Noktasına Gelince… “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor?

Yeni sezonda adından sıklıkla söz ettiren Yalı Çapkını dizisi her yeni bölümüyle sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Kısa sürede ortalığı yangın yerine çeviren dizide her sahne tepki toplamaya devam ederken karmakarışık aile ilişkileri de sıkıntı yaratmaya devam ediyor. Peki, ortalığı bu kadar karıştıran konunun detayları neler?