Hadise Mehmet Dinçerler’den Sonra Öyle Bir Çöktü Ki… Son Halini Görenler “Keşke Boşanmasaydın!” Diyor! Eski Kocası Kıs Kıs Gülüyor!

Hem evlilikleri hem de boşanmalarıyla sosyal medya ve magazin gündeminden bir an olsun düşmek bilmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler cepheside sular durulmak bilmiyor. Ortalığın yangın yerini anımsattığı ikiliyle ilgili olarak konuşmaların arka arkaya geldiği gündemi, Hadise son paylaşımıyla yeniden şekillendirdi. Peki, ne oldu da ortalık böylesine karıştı?

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