- 21 Eki 2022 - 16:31 G: 21 Eki 2022 - 16:35

Hadise Mehmet Dinçerler’den Sonra Öyle Bir Çöktü Ki… Son Halini Görenler “Keşke Boşanmasaydın!” Diyor! Eski Kocası Kıs Kıs Gülüyor!

Türkiye’nin en gözde sanatçılarından birisi olan Hadise, Mehmet Dinçerler’den boşandıktan sonra öyle bir çöktü ki! Son halini görenler sosyal medyada yorumlarını art arda sıralarken eski eşinde kıs kıs güldüğü tahmin ediliyor. Ortalığı yangın yerine çeviren pozu ve gelen yorumları sizin için mercek altına aldık. İşte merak edilen tüm ayrıntılar!

Hem evlilikleri hem de boşanmalarıyla sosyal medya ve magazin gündeminden bir an olsun düşmek bilmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler cepheside sular durulmak bilmiyor. Ortalığın yangın yerini anımsattığı ikiliyle ilgili olarak konuşmaların arka arkaya geldiği gündemi, Hadise son paylaşımıyla yeniden şekillendirdi. Peki, ne oldu da ortalık böylesine karıştı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

21 Eki 2022 - 16:31 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
İbrahim Tatlıses'in Biricik Kızından Milyonları Ayaklandıran O İsyan! Konu: Kilo ve Cinsellik! Tatlıses Bu İsyanı ve Açıklamaları Duymasın... İnanılamıyor! mask
İbrahim Tatlıses'in Biricik Kızından Milyonları Ayaklandıran O İsyan! Konu: Kilo ve Cinsellik! Tatlıses Bu İsyanı ve Açıklamaları Duymasın... İnanılamıyor!
Gülşen'den Gizemlerden Gizem Gösteren İnanılmaz O Açıklamalar! Kumpas, Çocuk, Linç, İstismar! Bakın Kaç Yıl Ceza Yedi? Hapishaneye mi Gidiyor? mask
Gülşen'den Gizemlerden Gizem Gösteren İnanılmaz O Açıklamalar! Kumpas, Çocuk, Linç, İstismar! Bakın Kaç Yıl Ceza Yedi? Hapishaneye mi Gidiyor?
Fahriye Evcen’e Kaynanasından Titreten Jest! İkinci Torun Haberinden Sonra Oğluna İyice Tembihledi! “Gelinimde Gelinim!” Neler Oluyor? mask
Fahriye Evcen’e Kaynanasından Titreten Jest! İkinci Torun Haberinden Sonra Oğluna İyice Tembihledi! “Gelinimde Gelinim!” Neler Oluyor?
Burcu Özberk’i Doğal Güzel Sanan Hayatının Şokunu Yaşadı! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki… “Kızım Seda Sayan Mısın Sen!” mask
Burcu Özberk’i Doğal Güzel Sanan Hayatının Şokunu Yaşadı! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki… “Kızım Seda Sayan Mısın Sen!”
Masterchef Somer Şef ve Sevgilisi Saç Baş Kavga Etti! Somer Şef’in Yanındaki Güzellik Sevgilisini Deliye Döndürdü! Neler Oluyor? mask
Masterchef Somer Şef ve Sevgilisi Saç Baş Kavga Etti! Somer Şef’in Yanındaki Güzellik Sevgilisini Deliye Döndürdü! Neler Oluyor?
Çılgın Dondurmacı'ya Acun Ilıcalı'dan Bomba Teklif! Asıl Zenginliği Şimdi Yaşayacak; “Okey” Dediği An Milyonların Sahibi Olacak! mask
Çılgın Dondurmacı'ya Acun Ilıcalı'dan Bomba Teklif! Asıl Zenginliği Şimdi Yaşayacak; “Okey” Dediği An Milyonların Sahibi Olacak!
Türkiye’nin En Çok Konuşulan İsmi Belli Oldu! İlk Sıradaki İsim Ne Demet Özdemir, Ne Hande Erçel! Tahtlarını Çok Fazla Salladı… mask
Türkiye’nin En Çok Konuşulan İsmi Belli Oldu! İlk Sıradaki İsim Ne Demet Özdemir, Ne Hande Erçel! Tahtlarını Çok Fazla Salladı…
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser Sürprizi… Yeniden Geri Dönüyor! Yeni Sezonda Geldi Gelecek Deniyordu... Ali Akdoğan Yaşıyor Mu? Dönünce Herkesi Yerden Yere Vuracak! mask
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser Sürprizi… Yeniden Geri Dönüyor! Yeni Sezonda Geldi Gelecek Deniyordu... Ali Akdoğan Yaşıyor Mu? Dönünce Herkesi Yerden Yere Vuracak!
CZN Burak Aylık Geliri Herkesi Şok Etti! Karakolda Söyledi, Mahkemede Şaştı! Meğer 30 Bin TL Kazanıyormuş… Tik Tok ve Youtube Geliri Bile Tam Tamına… mask
CZN Burak Aylık Geliri Herkesi Şok Etti! Karakolda Söyledi, Mahkemede Şaştı! Meğer 30 Bin TL Kazanıyormuş… Tik Tok ve Youtube Geliri Bile Tam Tamına…
Arka Sokaklar Dizisinin Nurcan’ı Sebahat Kumaş Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Sebahat Kumaş Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Arka Sokaklar Dizisinin Nurcan’ı Sebahat Kumaş Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Sebahat Kumaş Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İbrahim Tatlıses'in Biricik Kızından Milyonları Ayaklandıran O İsyan! Konu: Kilo ve Cinsellik! Tatlıses Bu İsyanı ve Açıklamaları Duymasın... İnanılamıyor! mask
İbrahim Tatlıses'in Biricik Kızından Milyonları Ayaklandıran O İsyan! Konu: Kilo ve Cinsellik! Tatlıses Bu İsyanı ve Açıklamaları Duymasın... İnanılamıyor!
Yalı Çapkını Dizisinde Olmaz Denilen Ne Varsa Oluyor! Suna Ferit'in Koynuna Girecek; Seyran Ablasının Saçını Başını Yolacak! Neler Oluyor? mask
Yalı Çapkını Dizisinde Olmaz Denilen Ne Varsa Oluyor! Suna Ferit'in Koynuna Girecek; Seyran Ablasının Saçını Başını Yolacak! Neler Oluyor?
Gülşen'den Gizemlerden Gizem Gösteren İnanılmaz O Açıklamalar! Kumpas, Çocuk, Linç, İstismar! Bakın Kaç Yıl Ceza Yedi? Hapishaneye mi Gidiyor? mask
Gülşen'den Gizemlerden Gizem Gösteren İnanılmaz O Açıklamalar! Kumpas, Çocuk, Linç, İstismar! Bakın Kaç Yıl Ceza Yedi? Hapishaneye mi Gidiyor?
Fahriye Evcen’e Kaynanasından Titreten Jest! İkinci Torun Haberinden Sonra Oğluna İyice Tembihledi! “Gelinimde Gelinim!” Neler Oluyor? mask
Fahriye Evcen’e Kaynanasından Titreten Jest! İkinci Torun Haberinden Sonra Oğluna İyice Tembihledi! “Gelinimde Gelinim!” Neler Oluyor?
Yalı Çapkını Dizisinin Kitap Özeti Yayınlandı! Sonunu Duyanların Ağzı Yarım Metre Açık Kalıyor! “Yok Artık!” mask
Yalı Çapkını Dizisinin Kitap Özeti Yayınlandı! Sonunu Duyanların Ağzı Yarım Metre Açık Kalıyor! “Yok Artık!”
Emekli Ayrılığını Artırmak İsteyenlere Büyük Müjde Geldi! EYT’den Son Dakika Kararı Geldi; Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor… mask
Emekli Ayrılığını Artırmak İsteyenlere Büyük Müjde Geldi! EYT’den Son Dakika Kararı Geldi; Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL