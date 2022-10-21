Hadise Mehmet Dinçerler’den Sonra Öyle Bir Çöktü Ki… Son Halini Görenler “Keşke Boşanmasaydın!” Diyor! Eski Kocası Kıs Kıs Gülüyor!
Türkiye’nin en gözde sanatçılarından birisi olan Hadise, Mehmet Dinçerler’den boşandıktan sonra öyle bir çöktü ki! Son halini görenler sosyal medyada yorumlarını art arda sıralarken eski eşinde kıs kıs güldüğü tahmin ediliyor. Ortalığı yangın yerine çeviren pozu ve gelen yorumları sizin için mercek altına aldık. İşte merak edilen tüm ayrıntılar!
Hem evlilikleri hem de boşanmalarıyla sosyal medya ve magazin gündeminden bir an olsun düşmek bilmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler cepheside sular durulmak bilmiyor. Ortalığın yangın yerini anımsattığı ikiliyle ilgili olarak konuşmaların arka arkaya geldiği gündemi, Hadise son paylaşımıyla yeniden şekillendirdi. Peki, ne oldu da ortalık böylesine karıştı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.