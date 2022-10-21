- 21 Eki 2022 - 20:30 G: 21 Eki 2022 - 20:31

Gecenin Ucunda Dizisine STAR TV'den Büyük Ambargo! Yayından Kaldırılması An Meselesi, Mideler Alt Üst Oldu! Sıtkımız Sıyrıldı! Neler Oluyor?

Star TV ekranlarına damga vuran Gecenin Ucunda dizisine Star TV tarafından büyük ambargo uygulandı. Yayından kaldırılması an meselesi olan dizide mideleri alt üst eden sahnelerin de ardı arkası kesilmemeye başladı. Kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran konuyla ilgili merak edilen tüm detayları sizin için mercek altına aldık. İşte merak edilen tüm detaylar!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun başrollerinde oynadığı ve Star TV ekranlarında geniş yankı uyandıran dizi Gecenin Ucunda, üçüncü bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Her sahnesinde akıllara durgunluk vermeye devam eden dizide sahneleri izleyen seyirciler de bir hayli şaşkınlık yaşamaya devam ediyorlardı. Türk Edebiyatının sevilen bir romanından uyarlama olan Gecenin Ucunda dizisinin son bölümüyle ilgili merak edilen tüm detayları sizin için daha da yakından inceledik. Peki, neler oluyor?

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21 Eki 2022 - 20:30 Ankara- Yaşam

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