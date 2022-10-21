Tüm Erkek ve Kız Çocuğu Olanların Dikkatine! En Az 350 Lira, En Fazla 550 Lira Anında Hesabınızda! E-Devlet'ten Kaydolan Parayı Cebine Koyuyor...
Tüm erkek ve kız çocuğu olan vatandaşları yakından ilgilendirecek bir konuda açıklama yapıldı. En az 350 TL en çok 550 TL ücret anında hesabınıza yatabilir. E- devlet üzerinden yapılan başvuru ve kayıt işleminin ardından gelecek para için cüzdanda yer ayırın. Peki, bu parayı alabilmenin şartları nelerdir? Tüm detaylar haberimizin devamında!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemelerine bir yenisi daha eklendi. 2022 yılı içerisinde yapılacak olan yardımla alakalı olarak açıklanan duyurular kısa sürede milyonlarca vatandaş tarafından da merak konusu oldu. Bakan Derya Yanık tarafından yapılan açıklamayı ve konuya dair merak edilen tüm ayrıntıları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.