Tüm Erkek ve Kız Çocuğu Olanların Dikkatine! En Az 350 Lira, En Fazla 550 Lira Anında Hesabınızda! E-Devlet'ten Kaydolan Parayı Cebine Koyuyor...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemelerine bir yenisi daha eklendi. 2022 yılı içerisinde yapılacak olan yardımla alakalı olarak açıklanan duyurular kısa sürede milyonlarca vatandaş tarafından da merak konusu oldu. Bakan Derya Yanık tarafından yapılan açıklamayı ve konuya dair merak edilen tüm ayrıntıları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!