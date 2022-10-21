Seren Serengil Hayatının En Kötü Günlerini Yaşıyor! En Zor Anında Bile Ellerini Tutmuştu Ama... “Seren Kaçıncı Kocan Bu!” Neler Oluyor?
Magazin ve sosyal medya gündeminden bir an olsun düşmeyen Seren Serengil, hayatının en zor günlerini yaşayan ünlü sunucu en zor anında bile ellerini tutan sevgilisiyle yollarını ayırdı. Kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından delicesine eleştiri alan konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları sizin için mercek altına aldık. Peki, neler oluyor? İşte merak edilen tüm ayrıntılar!
Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla dikkatleri her daim üzerinde tutan sivri dilli sunucu Seren Serengil, aşk hayatında değişikliğe gitti. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Tohma ile en zor günlerini el ele atlatan ünlü sanatçı Serengil, erkek arkadaşıyla ayrıldığını açıklamasının üzerine sosyal medya ve magazin gündemi resmen bu konuyla çalkalandı. Peki, ayrılığın arka planında ne vardı? Konuyu sizin için daha da yakından inceledik.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.