Seren Serengil Hayatının En Kötü Günlerini Yaşıyor! En Zor Anında Bile Ellerini Tutmuştu Ama... “Seren Kaçıncı Kocan Bu!” Neler Oluyor?

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla dikkatleri her daim üzerinde tutan sivri dilli sunucu Seren Serengil, aşk hayatında değişikliğe gitti. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Tohma ile en zor günlerini el ele atlatan ünlü sanatçı Serengil, erkek arkadaşıyla ayrıldığını açıklamasının üzerine sosyal medya ve magazin gündemi resmen bu konuyla çalkalandı. Peki, ayrılığın arka planında ne vardı? Konuyu sizin için daha da yakından inceledik.

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