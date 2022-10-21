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21 Eki 2022 - 20:31

Yargı Setinde Yangın Çıktı, Oyuncular Canlarını Zor Kurtardı! Bir Anlık Dikkatsizlik Canlarına Mal Olacaktı… “ N’apıyorsunuz Siz Herkes İyi Mi?” Herkes Perişan…

Kanal D ekranlarına damga vuran Yargı setinde yangın çıktı, oyuncular canlarını zor kurtardılar. Bir anlık dikkatsizliğin canlarına mal olacağı korku dolu anlardan sonra oyuncusundan yönetmenine herkes perişan oldu. Sosyal medya ve magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından deyim yerindeyse ortalık yangın yerine döndü. Kısa sürede en çok konuşulanlar arasına giren haberin tüm detaylarını sizin için mercek altına aldık. İşte merak edilen tüm detaylar!