Yargı Setinde Yangın Çıktı, Oyuncular Canlarını Zor Kurtardı! Bir Anlık Dikkatsizlik Canlarına Mal Olacaktı… “ N’apıyorsunuz Siz Herkes İyi Mi?” Herkes Perişan…
Kanal D ekranlarına damga vuran Yargı setinde yangın çıktı, oyuncular canlarını zor kurtardılar. Bir anlık dikkatsizliğin canlarına mal olacağı korku dolu anlardan sonra oyuncusundan yönetmenine herkes perişan oldu. Sosyal medya ve magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından deyim yerindeyse ortalık yangın yerine döndü. Kısa sürede en çok konuşulanlar arasına giren haberin tüm detaylarını sizin için mercek altına aldık. İşte merak edilen tüm detaylar!
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrollerini paylaştığı, Kanal D ekranlarına damga vuran Yargı dizisinde sular bir an olsun durulmuyor. Her hafta reyting rekorları kırıp rakiplerini ezip geçen Yargı dizisinin setinde yaşanan bir olay ise herkesi korkuttu. Peki, ne oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.