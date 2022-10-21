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21 Eki 2022 - 20:32

Seda Sayan’dan Yürek Hoplatan Pozlar! Sosyal Medya Sallandı, Çağlar Ökten Kalpten Gidecek… Yarı Yaşındakilere Taş Çıkartıyor! Ortalık Yangın Yerine Döndü, Deriler İçinde…

Kendisinden 25 yaş küçük olan 7.EŞİ Çağlar Ökten ile yeniden nikah masasına oturan ve görenlerin içini yakmayı başaran 58’lik çıtır Seda Sayan’dan paylaşımlar arka arkaya gelmeye devam ediyor. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran Kadırgalıyı sizin için daha da yakından inceledik. Merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında.