Seda Sayan’dan Yürek Hoplatan Pozlar! Sosyal Medya Sallandı, Çağlar Ökten Kalpten Gidecek… Yarı Yaşındakilere Taş Çıkartıyor! Ortalık Yangın Yerine Döndü, Deriler İçinde…
Kendisinden 25 yaş küçük olan 7.EŞİ Çağlar Ökten ile yeniden nikah masasına oturan ve görenlerin içini yakmayı başaran 58’lik çıtır Seda Sayan’dan paylaşımlar arka arkaya gelmeye devam ediyor. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran Kadırgalıyı sizin için daha da yakından inceledik. Merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında.
Sabahların Sultanı Seda Sayan’dan yürek hoplatan pozların ardı arkası kesilmiyor. Sosyal medyayı sallayan paylaşımlar yüzünden 25 yaş küçük eş Çağlar Ökten kalpten gidecek. Yarı yaşındakilere taş çıkartan güzel sanatçı ortalığı resmen yangın yerine çevirdi. Deriler içinde görenin aklını başından alan Sayan’ı sizin için mercek altına aldık. İşte merak edilen tüm ayrıntılar!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.