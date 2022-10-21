Camdaki Kız Dizisinde Koroğlu Ailesi Karıştı! Feride Tüm Ailenin İpini Kesti; Cana Şimdi Hapı Yuttu! Herkes Birbirini Bıçaktan Geçirecek!

Psikiyatrist Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlama olarak çekilen ve her bölümüyle reytingleri alt üst eden Camdaki Kız dizisinde bölümler ilerledikçe senaryo daha da kızışıyor, aile içindeki karmaşıklıklar ise bir an olsun bitmek bilmiyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanındaysa Feride Hanım herkesi kılıçtan geçirecek. Olanları aklınız hayaliniz almayacak. Peki, Feride Hanımı bu kadar sinirlendiren neydi? Cana’ya ne olduğu? Hepsini sizin için daha da yakından inceledik. İşte merak edilen tüm ayrıntılar!

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