Camdaki Kız Dizisinde Koroğlu Ailesi Karıştı! Feride Tüm Ailenin İpini Kesti; Cana Şimdi Hapı Yuttu! Herkes Birbirini Bıçaktan Geçirecek!
Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Camdaki Kız dizisinde Koroğlu ailesi fena karıştı. Feride tüm ailenin ipini keserken Cana’ya ne olduğu ise merak konusu. Herkesin birbirini bıçaktan geçirirken Feride Hanımı ise kimse tutamayacak. Peki, yeni bölümde seyircileri ne bekliyor?
Psikiyatrist Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlama olarak çekilen ve her bölümüyle reytingleri alt üst eden Camdaki Kız dizisinde bölümler ilerledikçe senaryo daha da kızışıyor, aile içindeki karmaşıklıklar ise bir an olsun bitmek bilmiyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanındaysa Feride Hanım herkesi kılıçtan geçirecek. Olanları aklınız hayaliniz almayacak. Peki, Feride Hanımı bu kadar sinirlendiren neydi? Cana’ya ne olduğu? Hepsini sizin için daha da yakından inceledik. İşte merak edilen tüm ayrıntılar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.