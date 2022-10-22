- 22 Eki 2022 - 09:55 G: 22 Eki 2022 - 10:00

Altın Fiyatları Piyasaları Alt Üst Etti! 22 Ekim Altın Fiyatlarını Duyanlar Hayatlarının Şokunu Yaşıyor! Dipleri Boyladıktan Sonra Fırtınaları Kopardı! Gram Altın…

Altın, yine piyasanın altını üstüne getirdi. 22 Ekim altın fiyatlarını duyanlar ise ne diyeceğini şaşırdı! Dipleri boyladıktan sonra yeniden fırtınaları koparan gram altın, uzmanlardan peş peşe uyarıların gelmesine neden oldu! Yatırımcısı ve alıcısı tarafından merak konusu olan altın haftayı yükselerek kapattı ve yeniden şekillendi. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar?

Uzun bir süredir 1000 liranın altında seyreden altın, kafaların karışmasına neden olmuştu. Bu düşüşü fırsata çevirenler ise ucuza altın almış ve yatırım için yastık altına atmışlardı. Kritik seviye olarak da bilinen 1000 liranın altında olan altın, yeniden yükselişe geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Eki 2022 - 09:55 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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