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22 Eki 2022 - 09:55

Altın Fiyatları Piyasaları Alt Üst Etti! 22 Ekim Altın Fiyatlarını Duyanlar Hayatlarının Şokunu Yaşıyor! Dipleri Boyladıktan Sonra Fırtınaları Kopardı! Gram Altın…

Altın, yine piyasanın altını üstüne getirdi. 22 Ekim altın fiyatlarını duyanlar ise ne diyeceğini şaşırdı! Dipleri boyladıktan sonra yeniden fırtınaları koparan gram altın, uzmanlardan peş peşe uyarıların gelmesine neden oldu! Yatırımcısı ve alıcısı tarafından merak konusu olan altın haftayı yükselerek kapattı ve yeniden şekillendi. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar?