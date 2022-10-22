Altın Fiyatları Piyasaları Alt Üst Etti! 22 Ekim Altın Fiyatlarını Duyanlar Hayatlarının Şokunu Yaşıyor! Dipleri Boyladıktan Sonra Fırtınaları Kopardı! Gram Altın…
Altın, yine piyasanın altını üstüne getirdi. 22 Ekim altın fiyatlarını duyanlar ise ne diyeceğini şaşırdı! Dipleri boyladıktan sonra yeniden fırtınaları koparan gram altın, uzmanlardan peş peşe uyarıların gelmesine neden oldu! Yatırımcısı ve alıcısı tarafından merak konusu olan altın haftayı yükselerek kapattı ve yeniden şekillendi. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar?
Uzun bir süredir 1000 liranın altında seyreden altın, kafaların karışmasına neden olmuştu. Bu düşüşü fırsata çevirenler ise ucuza altın almış ve yatırım için yastık altına atmışlardı. Kritik seviye olarak da bilinen 1000 liranın altında olan altın, yeniden yükselişe geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.