- 22 Eki 2022 - 10:55 G: 22 Eki 2022 - 11:02

Yalı Çapkını Dizisinde Seyran, “Gerdek Gecesi” Detayıyla Mosmor Etti! Tüm Gerçekleri Gün Gibi Ortaya Çıkardı, Kimsenin Yüzü Kızarmadı! Neler Oluyor?

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Seyran, “Gerdek gecesi” detayıyla herkesi şok etti. Tüm gerçekleri gün gibi ortaya çıkaran Seyran, dizi izleyicisinin kıpkırmızı olmasına neden oldu. Gündemi sallayıp geçen Yalı Çapkını dizisi, gerdek gecesi skandalıyla sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını, dün akşam ekranlara geldi. Reyting oranlarıyla yine AB, ABC ve Total gruplarında ilk sıraya oturan Yalı Çapkını dizisinde Seyran’ın Suna’ya anlattıkları dudakların uçuklamasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Eki 2022 - 10:55 Ankara- Yaşam

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