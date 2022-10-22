Yalı Çapkını Dizisinde Seyran, “Gerdek Gecesi” Detayıyla Mosmor Etti! Tüm Gerçekleri Gün Gibi Ortaya Çıkardı, Kimsenin Yüzü Kızarmadı! Neler Oluyor?
STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Seyran, “Gerdek gecesi” detayıyla herkesi şok etti. Tüm gerçekleri gün gibi ortaya çıkaran Seyran, dizi izleyicisinin kıpkırmızı olmasına neden oldu. Gündemi sallayıp geçen Yalı Çapkını dizisi, gerdek gecesi skandalıyla sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını, dün akşam ekranlara geldi. Reyting oranlarıyla yine AB, ABC ve Total gruplarında ilk sıraya oturan Yalı Çapkını dizisinde Seyran’ın Suna’ya anlattıkları dudakların uçuklamasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.