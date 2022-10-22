Anasayfa/

Foto Galeri/

22 Eki 2022 - 10:55

Yalı Çapkını Dizisinde Seyran, “Gerdek Gecesi” Detayıyla Mosmor Etti! Tüm Gerçekleri Gün Gibi Ortaya Çıkardı, Kimsenin Yüzü Kızarmadı! Neler Oluyor?

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Seyran, “Gerdek gecesi” detayıyla herkesi şok etti. Tüm gerçekleri gün gibi ortaya çıkaran Seyran, dizi izleyicisinin kıpkırmızı olmasına neden oldu. Gündemi sallayıp geçen Yalı Çapkını dizisi, gerdek gecesi skandalıyla sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…