En Pisboğaz Burçlar Hangileridir? Asla Doymak Nedir Bilmiyorlar! İşte Lambur Lumbur Yemek Yiyen Burçlar…
Bazı burçların karakteristik özellikleri çok konuşması ya da her zaman haklı çıkmaya çalışması falan olmuyor. Bazı burçların karakteristik özellikleri bu saydıklarımızın tam aksine bir türlü değiştiremedikleri alışkanlıkları üzerinden şekilleniyor. Alışkanlıklar arasında sayılabilecek olan yeme isteği de tam olarak bu özellikler arasında bulunuyor. İşte detaylar...
Bazı burçların karakteristik özellikleri çok konuşması ya da her zaman haklı çıkmaya çalışması falan olmuyor. Bazı burçların karakteristik özellikleri bu saydıklarımızın tam aksine bir türlü değiştiremedikleri alışkanlıkları üzerinden şekilleniyor. Alışkanlıklar arasında sayılabilecek olan yeme isteği de tam olarak bu özellikler arasında bulunuyor. Evet bazı burçlar, asla ne doymak bilmediği gibi hem mutlu hem de üzgün oldukları anda yemek yeme yetilerini asla kaybetmiyor! Peki, en pisboğaz burçlar hangileridir? Asla doymak nedir bilmeyen burçlar hangileri? İşte lambur lumbur yemek yiyen burçlar…
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22 Eki 2022 - 11:21 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.