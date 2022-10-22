En Pisboğaz Burçlar Hangileridir? Asla Doymak Nedir Bilmiyorlar! İşte Lambur Lumbur Yemek Yiyen Burçlar…

Bazı burçların karakteristik özellikleri çok konuşması ya da her zaman haklı çıkmaya çalışması falan olmuyor. Bazı burçların karakteristik özellikleri bu saydıklarımızın tam aksine bir türlü değiştiremedikleri alışkanlıkları üzerinden şekilleniyor. Alışkanlıklar arasında sayılabilecek olan yeme isteği de tam olarak bu özellikler arasında bulunuyor. Evet bazı burçlar, asla ne doymak bilmediği gibi hem mutlu hem de üzgün oldukları anda yemek yeme yetilerini asla kaybetmiyor! Peki, en pisboğaz burçlar hangileridir? Asla doymak nedir bilmeyen burçlar hangileri? İşte lambur lumbur yemek yiyen burçlar…

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