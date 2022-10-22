Kaldırım Taşı Gibi Ağır, Oturaklı Burçlar Hangileridir? Kaliteleri 5 Km Öteden Belli Olur… İşte Nerede Ne Konuşması Gerektiğini Bilen Burçlar…
Her burcun insanını aynı kefeye koymak; elbette, her insanı aynı kefeye koymak kadar saçma oluyor. Bu bağlamda bazı burçlar karakterleri ve duruşlarıyla son derece ciddi bir imaj çizerken; bazı burçlar asla büyüyemeyen çocuk ruhlarıyla öne çıkıyor. Ancak bazı burçlar var ki, onların oturaklı olan karakterleri adeta bir kaldırım taşı gibi her zaman ağır olmalarını sağlıyor. İşte detaylar...
Her burcun insanını aynı kefeye koymak; elbette, her insanı aynı kefeye koymak kadar saçma oluyor. Bu bağlamda bazı burçlar karakterleri ve duruşlarıyla son derece ciddi bir imaj çizerken; bazı burçlar asla büyüyemeyen çocuk ruhlarıyla öne çıkıyor. Ancak bazı burçlar var ki, onların oturaklı olan karakterleri adeta bir kaldırım taşı gibi her zaman ağır olmalarını sağlıyor. Peki, kaldırım taşı gibi ağır, oturaklı burçlar hangileridir? Kaliteleri 5 km öteden belli olan burçlar hangileri? İşte nerede ne konuşması gerektiğini bilen burçlar…
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22 Eki 2022 - 11:27 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.