Kaldırım Taşı Gibi Ağır, Oturaklı Burçlar Hangileridir? Kaliteleri 5 Km Öteden Belli Olur… İşte Nerede Ne Konuşması Gerektiğini Bilen Burçlar…

Her burcun insanını aynı kefeye koymak; elbette, her insanı aynı kefeye koymak kadar saçma oluyor. Bu bağlamda bazı burçlar karakterleri ve duruşlarıyla son derece ciddi bir imaj çizerken; bazı burçlar asla büyüyemeyen çocuk ruhlarıyla öne çıkıyor. Ancak bazı burçlar var ki, onların oturaklı olan karakterleri adeta bir kaldırım taşı gibi her zaman ağır olmalarını sağlıyor. Peki, kaldırım taşı gibi ağır, oturaklı burçlar hangileridir? Kaliteleri 5 km öteden belli olan burçlar hangileri? İşte nerede ne konuşması gerektiğini bilen burçlar…

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