22 Eki 2022 - 11:27

Kaldırım Taşı Gibi Ağır, Oturaklı Burçlar Hangileridir? Kaliteleri 5 Km Öteden Belli Olur… İşte Nerede Ne Konuşması Gerektiğini Bilen Burçlar…

Her burcun insanını aynı kefeye koymak; elbette, her insanı aynı kefeye koymak kadar saçma oluyor. Bu bağlamda bazı burçlar karakterleri ve duruşlarıyla son derece ciddi bir imaj çizerken; bazı burçlar asla büyüyemeyen çocuk ruhlarıyla öne çıkıyor. Ancak bazı burçlar var ki, onların oturaklı olan karakterleri adeta bir kaldırım taşı gibi her zaman ağır olmalarını sağlıyor. İşte detaylar...