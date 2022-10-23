- 23 Eki 2022 - 22:25

Fenomenler Bu Barışmayı Kutluyor! Kerimcan Durmaz ve Danla Biliç Barıştı! Öyle Bir Halde Görüntülendiler Ki… “Yok Artık!”

Sosyal medyanın fenomenlerinin en ünlüleri olan Danla Bilic ile Kerimcan Durmaz arasında bir süredir soğuk rüzgarlar esiyordu. Küs oldukları bilinen Danla Bilic ile Kerimcan Durmaz, dün birlikte video paylaştı. Danla Bilic ile Kerimcan Durmaz’ın barışıp barışmadığı merak edilirken; sosyal medya kullanıcılarının gündemi iki sosyal medya fenomeninden arka arkaya gelen paylaşımlar oldu! İşte detaylar...

Sosyal medyanın fenomenlerinin en ünlüleri olan Danla Bilic ile Kerimcan Durmaz arasında bir süredir soğuk rüzgarlar esiyordu. Küs oldukları bilinen Danla Bilic ile Kerimcan Durmaz, dün birlikte video paylaştı. Danla Bilic ile Kerimcan Durmaz’ın barışıp barışmadığı merak edilirken; sosyal medya kullanıcılarının gündemi iki sosyal medya fenomeninden arka arkaya gelen paylaşımlar oldu! Peki, Danla Bilic ile Kerimcan Durmaz barıştı mı? Danla Bilic ile Kerimcan Durmaz neden küsmüştü? Danla Bilic ile Kerimcan Durmaz küslükleri ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

23 Eki 2022 - 22:25 - Magazin

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Fenomenler Bu Barışmayı Kutluyor! Kerimcan Durmaz ve Danla Biliç Barıştı! Öyle Bir Halde Görüntülendiler Ki… “Yok Artık!” mask
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