Birce Akalay’ın Son Halini Tanımak Mümkün Değil! İbrahim Çelikkol Görse Ne Diyeceğini Şaşırır; Eski Hallerinden Eser Bırakmadı… “Ne Oldu Sana Bacım!”
Bu sezon rol aldığı Kuş Uçuşu ve Mezarlık isimli internet dizileriyle övgüleri toparlayan ünlü oyuncu Birce Akalay, tarzında arka arkaya değişiklikler gerçekleştirmeye başladı. Yeni tarzını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmeyen Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde taktığı takılar ile dikkat çekmişti. İşte detaylar...
Bu sezon rol aldığı Kuş Uçuşu ve Mezarlık isimli internet dizileriyle övgüleri toparlayan ünlü oyuncu Birce Akalay, tarzında arka arkaya değişiklikler gerçekleştirmeye başladı. Yeni tarzını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmeyen Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde taktığı takılar ile dikkat çekmişti. İbrahim Çelikkol’un yorumsuz bırakmadığı o tarz değişikliğinin ardından, Birce Akalay’dan bir değişiklik haberi daha geldi. Peki, Birce Akalay nasıl bir değişiklik gerçekleştirdi? Birce Akalay tarzında hangi değişikliğe gitti? İbrahim Çelikkol, Birce Akalay’ın değişimi için ne dedi? İşte, detaylar…
22 Eki 2022 - 16:30 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.