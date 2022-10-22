Birce Akalay’ın Son Halini Tanımak Mümkün Değil! İbrahim Çelikkol Görse Ne Diyeceğini Şaşırır; Eski Hallerinden Eser Bırakmadı… “Ne Oldu Sana Bacım!”

Bu sezon rol aldığı Kuş Uçuşu ve Mezarlık isimli internet dizileriyle övgüleri toparlayan ünlü oyuncu Birce Akalay, tarzında arka arkaya değişiklikler gerçekleştirmeye başladı. Yeni tarzını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmeyen Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde taktığı takılar ile dikkat çekmişti. İbrahim Çelikkol’un yorumsuz bırakmadığı o tarz değişikliğinin ardından, Birce Akalay’dan bir değişiklik haberi daha geldi. Peki, Birce Akalay nasıl bir değişiklik gerçekleştirdi? Birce Akalay tarzında hangi değişikliğe gitti? İbrahim Çelikkol, Birce Akalay’ın değişimi için ne dedi? İşte, detaylar…