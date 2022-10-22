- 22 Eki 2022 - 16:30 G: 22 Eki 2022 - 16:32

Buse Varol Yutkunmakta Zorlandı; Alişan İtirafı Şoke Etti! Kimsenin Bilmediği Gerçekleri Yıllar Sonra Ortaya Çıkardı! Neler Oluyor?

Bir süre önce evlilikleri üzerindeki kara bulutları dağıtıp, yeniden mutlu olmayı başaran Alişan ve Buse Varol çifti arasından yeniden su sızmaz oldu. Setlere üç yıl sonra geri dönmeyi planlayan Buse Varol, yeni bir projesinin olduğu müjdesini geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından vermişti. İşte Buse Varol ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Bir süre önce evlilikleri üzerindeki kara bulutları dağıtıp, yeniden mutlu olmayı başaran Alişan ve Buse Varol çifti arasından yeniden su sızmaz oldu. Setlere üç yıl sonra geri dönmeyi planlayan Buse Varol, yeni bir projesinin olduğu müjdesini geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından vermişti. Kariyeri ve eşi Alişan’a ilişkin açıklamalar yapan Buse Varol’dan çarpıcı itiraflar gözyaşları içerisinde Yasemin Döngel’in sunumuyla seyirci karşısına çıkan ‘Yasemİnce İtiraflar’ isimli Sabah TV programında geldi. Peki, Buse Varol ne dedi? Buse Varol, Alişan ile ilgili ne itiraf etti? Buse Varol ne anlatırken ağladı? İşte, detaylar…

22 Eki 2022 - 16:30 - Magazin

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Buse Varol Yutkunmakta Zorlandı; Alişan İtirafı Şoke Etti! Kimsenin Bilmediği Gerçekleri Yıllar Sonra Ortaya Çıkardı! Neler Oluyor? mask
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