Buse Varol Yutkunmakta Zorlandı; Alişan İtirafı Şoke Etti! Kimsenin Bilmediği Gerçekleri Yıllar Sonra Ortaya Çıkardı! Neler Oluyor?
Bir süre önce evlilikleri üzerindeki kara bulutları dağıtıp, yeniden mutlu olmayı başaran Alişan ve Buse Varol çifti arasından yeniden su sızmaz oldu. Setlere üç yıl sonra geri dönmeyi planlayan Buse Varol, yeni bir projesinin olduğu müjdesini geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından vermişti. İşte Buse Varol ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Bir süre önce evlilikleri üzerindeki kara bulutları dağıtıp, yeniden mutlu olmayı başaran Alişan ve Buse Varol çifti arasından yeniden su sızmaz oldu. Setlere üç yıl sonra geri dönmeyi planlayan Buse Varol, yeni bir projesinin olduğu müjdesini geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından vermişti. Kariyeri ve eşi Alişan’a ilişkin açıklamalar yapan Buse Varol’dan çarpıcı itiraflar gözyaşları içerisinde Yasemin Döngel’in sunumuyla seyirci karşısına çıkan ‘Yasemİnce İtiraflar’ isimli Sabah TV programında geldi. Peki, Buse Varol ne dedi? Buse Varol, Alişan ile ilgili ne itiraf etti? Buse Varol ne anlatırken ağladı? İşte, detaylar…
22 Eki 2022 - 16:30 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.