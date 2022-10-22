Hadise’nin En Yakın Arkadaşından Bomba Açıklama! Mehmet Dinçerler’den Sonra Öyle Bir Açıklama Yapıldı Ki, Herkes Şok Olacak! Meğer Hadise…
Hadise ile yakın arkadaş olduğu bilinen ünlü oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olmuş ve bir kız çocuğu daha dünyaya getirmişti. Hadise’nin hastanede ziyaret ettiği Seda Bakan, şimdilerde minik bebeğini büyütmeye başladı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde evinde verilen bir tanıtım nedeniyle kameralar karşısında olan Seda Bakan ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Hadise ile yakın arkadaş olduğu bilinen ünlü oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olmuş ve bir kız çocuğu daha dünyaya getirmişti. Hadise’nin hastanede ziyaret ettiği Seda Bakan, şimdilerde minik bebeğini büyütmeye başladı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde evinde verilen bir tanıtım nedeniyle kameralar karşısında olan Seda Bakan, Hadise ile ilgili çok çarpıcı itiraflarda bulunarak, herkesi adeta şoke etti. Peki, Seda Bakan ne dedi? Seda Bakan, Hadise ile ilgili ne söyledi? Seda Bakan hangi açıklamaları gerçekleştirdi? İşte, detaylar…
22 Eki 2022 - 16:30 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.