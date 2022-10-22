Hadise’nin En Yakın Arkadaşından Bomba Açıklama! Mehmet Dinçerler’den Sonra Öyle Bir Açıklama Yapıldı Ki, Herkes Şok Olacak! Meğer Hadise…

Hadise ile yakın arkadaş olduğu bilinen ünlü oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olmuş ve bir kız çocuğu daha dünyaya getirmişti. Hadise’nin hastanede ziyaret ettiği Seda Bakan, şimdilerde minik bebeğini büyütmeye başladı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde evinde verilen bir tanıtım nedeniyle kameralar karşısında olan Seda Bakan, Hadise ile ilgili çok çarpıcı itiraflarda bulunarak, herkesi adeta şoke etti. Peki, Seda Bakan ne dedi? Seda Bakan, Hadise ile ilgili ne söyledi? Seda Bakan hangi açıklamaları gerçekleştirdi? İşte, detaylar…