Gönül Dağı Dizisinin Taner’i Sevgilisiyle Şok Etti! Selin Yağcıoğlu Sinir Krizlerine Girebilir; Son Olay Büyük Şoku Yaşattı! Sarmaş Dolaş…
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Taner karakteriyle üç sezondur televizyon izleyicisinin beğenisini üzerine toparlayan ünlü oyuncu Berk Atan, geçtiğimiz gün objektiflere ünlü bir isim ile takıldı. Ünlüler dünyasının güzellerinden biriyle görüntülenen Berk Atan’ın yeni bir aşka yelken açıp açmadığı merak konusu haline gelirken; Berk Atan’ın görüntülendiği isim de meslektaşı çıktı! İşte detaylar...
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Taner karakteriyle üç sezondur televizyon izleyicisinin beğenisini üzerine toparlayan ünlü oyuncu Berk Atan, geçtiğimiz gün objektiflere ünlü bir isim ile takıldı. Ünlüler dünyasının güzellerinden biriyle görüntülenen Berk Atan’ın yeni bir aşka yelken açıp açmadığı merak konusu haline gelirken; Berk Atan’ın görüntülendiği isim de meslektaşı çıktı! Peki, Berk Atan kiminle görüntülendi? Berk Atan yeni bir aşka mı yelken açtı? Berk Atan sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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22 Eki 2022 - 16:31 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.