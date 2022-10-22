Gönül Dağı Dizisinin Taner’i Sevgilisiyle Şok Etti! Selin Yağcıoğlu Sinir Krizlerine Girebilir; Son Olay Büyük Şoku Yaşattı! Sarmaş Dolaş…

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Taner karakteriyle üç sezondur televizyon izleyicisinin beğenisini üzerine toparlayan ünlü oyuncu Berk Atan, geçtiğimiz gün objektiflere ünlü bir isim ile takıldı. Ünlüler dünyasının güzellerinden biriyle görüntülenen Berk Atan’ın yeni bir aşka yelken açıp açmadığı merak konusu haline gelirken; Berk Atan’ın görüntülendiği isim de meslektaşı çıktı! Peki, Berk Atan kiminle görüntülendi? Berk Atan yeni bir aşka mı yelken açtı? Berk Atan sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

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