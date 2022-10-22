Arka Sokaklar Dizisinde Rıza Baba Büyük Yanlıştan Sonunda Döndü! Evliliğini Kurtarmak İçin Yaptıkları Dudakları Uçuklattı! “Ayıp Ettin Baba!”
Kanal D ekranlarının aksiyon dolu yapımı olan Arka Sokaklar dizisi, geçtiğimiz hafta itibariyle 17. sezonuna başlamıştı. Bu hafta yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Arka Sokaklar dizisi, dün 634. bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Arka Sokaklar dizisinin son bölümüne damga vuran ise, Rıza Baba’nın boşanma davasında gerçekleştirdiği konuşma ve Ayla’ya yaptığı o sürpriz oldu! İşte detaylar...
Kanal D ekranlarının aksiyon dolu yapımı olan Arka Sokaklar dizisi, geçtiğimiz hafta itibariyle 17. sezonuna başlamıştı. Bu hafta yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Arka Sokaklar dizisi, dün 634. bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Arka Sokaklar dizisinin son bölümüne damga vuran ise, Rıza Baba’nın boşanma davasında gerçekleştirdiği konuşma ve Ayla’ya yaptığı o sürpriz oldu! Peki, Arka Sokaklar dizisi Rıza Baba ile Ayla boşandı mı? Rıza ile Ayla neden boşanma kararı aldı? Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, detaylar…
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22 Eki 2022 - 16:31 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.