- 22 Eki 2022 - 16:31 G: 22 Eki 2022 - 16:33

Arka Sokaklar Dizisinde Rıza Baba Büyük Yanlıştan Sonunda Döndü! Evliliğini Kurtarmak İçin Yaptıkları Dudakları Uçuklattı! “Ayıp Ettin Baba!”

Kanal D ekranlarının aksiyon dolu yapımı olan Arka Sokaklar dizisi, geçtiğimiz hafta itibariyle 17. sezonuna başlamıştı. Bu hafta yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Arka Sokaklar dizisi, dün 634. bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Arka Sokaklar dizisinin son bölümüne damga vuran ise, Rıza Baba’nın boşanma davasında gerçekleştirdiği konuşma ve Ayla’ya yaptığı o sürpriz oldu! İşte detaylar...

Kanal D ekranlarının aksiyon dolu yapımı olan Arka Sokaklar dizisi, geçtiğimiz hafta itibariyle 17. sezonuna başlamıştı. Bu hafta yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Arka Sokaklar dizisi, dün 634. bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Arka Sokaklar dizisinin son bölümüne damga vuran ise, Rıza Baba’nın boşanma davasında gerçekleştirdiği konuşma ve Ayla’ya yaptığı o sürpriz oldu! Peki, Arka Sokaklar dizisi Rıza Baba ile Ayla boşandı mı? Rıza ile Ayla neden boşanma kararı aldı? Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, detaylar…

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22 Eki 2022 - 16:31 - Dizi Haberleri

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