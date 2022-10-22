- 22 Eki 2022 - 16:30 G: 22 Eki 2022 - 16:32

Camdaki Kız Dizisindeki Nalan ve Hayri’nin Yatak Sahnesi Çileden Çıkarttı! “Bari Kocanın Yatağında Koynuna Girme!” Tepkiler, Linçler, Eleştiriler Arka Arkaya…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan ve Hayri’nin yatak sahnesi en sonunda çileden çıkarttı. “Bari kocanın yatağında sevgilinin koynuna girme” yorumlarını alan Nalan, sosyal medyayı salladı! Tepkiler, linçler, eleştiriler arka arkaya gelmeye başladı! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor?

Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisi, sosyal medyayı sallamıştı. Perşembe akşamlarının yıldız dizisi olan Camdaki Kız’da Nalan ve Hayri’nin evli olmasına rağmen yaşadıkları dengeleri alt üst ediyordu! Son olarak yatakta görülen Nalan ve Hayri, şok etkisi yarattı, tepkileri topladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Eki 2022 - 16:30 Ankara- Yaşam

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