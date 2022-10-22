Camdaki Kız Dizisindeki Nalan ve Hayri’nin Yatak Sahnesi Çileden Çıkarttı! “Bari Kocanın Yatağında Koynuna Girme!” Tepkiler, Linçler, Eleştiriler Arka Arkaya…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan ve Hayri’nin yatak sahnesi en sonunda çileden çıkarttı. “Bari kocanın yatağında sevgilinin koynuna girme” yorumlarını alan Nalan, sosyal medyayı salladı! Tepkiler, linçler, eleştiriler arka arkaya gelmeye başladı! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor?
Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisi, sosyal medyayı sallamıştı. Perşembe akşamlarının yıldız dizisi olan Camdaki Kız’da Nalan ve Hayri’nin evli olmasına rağmen yaşadıkları dengeleri alt üst ediyordu! Son olarak yatakta görülen Nalan ve Hayri, şok etkisi yarattı, tepkileri topladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.