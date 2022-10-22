Camdaki Kız Dizisindeki Nalan ve Hayri’nin Yatak Sahnesi Çileden Çıkarttı! “Bari Kocanın Yatağında Koynuna Girme!” Tepkiler, Linçler, Eleştiriler Arka Arkaya…

Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisi, sosyal medyayı sallamıştı. Perşembe akşamlarının yıldız dizisi olan Camdaki Kız’da Nalan ve Hayri’nin evli olmasına rağmen yaşadıkları dengeleri alt üst ediyordu! Son olarak yatakta görülen Nalan ve Hayri, şok etkisi yarattı, tepkileri topladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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