Anasayfa/

Foto Galeri/

22 Eki 2022 - 16:31

Seren Serengil Ayrıldığı Sevgilisiyle Öyle Bir Şey Yaptı Ki... “Korkunçsunuz!“ Milyonlara Bir Daha Dönüşü Olmayacağını Demişti Ama... "Yok Artık!"

Sosyal medya gündeminden bir an olsun düşmeyen Seren Serengil, ayrıldığı sevgilisiyle öyle bir şey yaptı ki, gören duyan hayret etti. Ekran karşısında milyonlara bir daha dönüşü olmaz dediği süreçten fırıl fırıl dönen Serengil, hakkında en çok konuşulan isim olmayı da sürdürüyor. Peki, neler oluyor?