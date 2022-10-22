Seren Serengil Ayrıldığı Sevgilisiyle Öyle Bir Şey Yaptı Ki... “Korkunçsunuz!“ Milyonlara Bir Daha Dönüşü Olmayacağını Demişti Ama... "Yok Artık!"
Sosyal medya gündeminden bir an olsun düşmeyen Seren Serengil, ayrıldığı sevgilisiyle öyle bir şey yaptı ki, gören duyan hayret etti. Ekran karşısında milyonlara bir daha dönüşü olmaz dediği süreçten fırıl fırıl dönen Serengil, hakkında en çok konuşulan isim olmayı da sürdürüyor. Peki, neler oluyor?
Yaptığı her paylaşım ve açıklamasıyla sosyal medya ve magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen isim Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde canlı yayında sevgilisi Mustafa Tohma ile ayrıldığını ve sinirli olduğunu açıklamasıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Şimdi de ortaya çıkan bir paylaşım herkesin ağzını kırk karış açık bıraktı. İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.