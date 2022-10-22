Bir Peri Masalı Dizisinde Büyük Oyun Bozuldu! Melis’in Dünyası Ayaklarının Altından Kayacak; Başına Öyle Bir Bela Geldi Ki… “Yok Artık!”
FOX TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Bir Peri Masalı’nda büyük oyun bozuldu. Başından beri bir masalın içerisinde olan Melis’in dünyası ayaklarının altından kaydı. Başına gelen belayla birlikte sosyal medya resmen zangır zangır sallanmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç ve Hazal Filiz Küçükköse oyuncuların bulunduğu Bir Peri Masalı dizisinin son bölümü geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Farklı hikayesinin yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dengeleri alt üst eden Bir Peri Masalı’nda Melis’in yaşayacakları ipleri gerdi. Peki, dizinin yeni bölümünde neler olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.