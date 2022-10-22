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22 Eki 2022 - 16:32

Bir Peri Masalı Dizisinde Büyük Oyun Bozuldu! Melis’in Dünyası Ayaklarının Altından Kayacak; Başına Öyle Bir Bela Geldi Ki… “Yok Artık!”

FOX TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Bir Peri Masalı’nda büyük oyun bozuldu. Başından beri bir masalın içerisinde olan Melis’in dünyası ayaklarının altından kaydı. Başına gelen belayla birlikte sosyal medya resmen zangır zangır sallanmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…