- 22 Eki 2022 - 20:57

Gönül Dağı Dizisinden Semih Ertürk’ün Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Cezaevi Olayı Dolandırılıp Duruluyordu; Büyük Bomba Patladı! Meğer Veysel Karakteri… “Yazıklar Olsun!”

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’ndan büyük bir ayrılık kararı geldi! Semih Ertürk’ün hayat verdiği Veysel karakteri, dengelerin alt üst olmasına neden oldu! Cezaevi olaylarından gına gelen Gönül Dağı seyircisinde patlayan bomba, “Yazıklar olsun” yorumlarına neden oldu. Peki, Gönül Dağı dizisinden Semih Öztürk neden ayrıluyor?

Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı, Cumartesi günlerini sallıyordu. Kardeşlerim dizisiyle rekabet halinde olan Gönül Dağı, çoğu zaman Total, AB ve ABC gruplarında birinci oluyordu. Dizinin ekranlara gelen son bölümüyle birlikte Semih Ertürk’ün vedası kesinleşmiş oldu! Peki, Gönül Dağı dizisinde neler oluyor?

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22 Eki 2022 - 20:57 Ankara- Yaşam

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