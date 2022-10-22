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22 Eki 2022 - 20:57

Gönül Dağı Dizisinden Semih Ertürk’ün Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Cezaevi Olayı Dolandırılıp Duruluyordu; Büyük Bomba Patladı! Meğer Veysel Karakteri… “Yazıklar Olsun!”

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’ndan büyük bir ayrılık kararı geldi! Semih Ertürk’ün hayat verdiği Veysel karakteri, dengelerin alt üst olmasına neden oldu! Cezaevi olaylarından gına gelen Gönül Dağı seyircisinde patlayan bomba, “Yazıklar olsun” yorumlarına neden oldu. Peki, Gönül Dağı dizisinden Semih Öztürk neden ayrıluyor?