Masterchef Burak Kaya’nın Tüm Emekleri Ziyan Oldu! 3 Aydır Canına Dişine Takmıştı Ama Son Yaşanan Olay Noktayı Koydurdu! O Tartışma…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’in kadrosunda bulunan Burak Kaya’nın tüm emekleri resmen ziyan oldu! 3 aydır tezgah başında canını dişine takan Burak Kaya, son yaşanan olayla birlikte noktayı koydu. Burak Kaya’nın artık çok yorulduğu ve bu durumlardan sıkıldığı ise görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Son dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele veren Mavi takım ve Kırmızı takım arasından kazanan taraf Maviler olmuştu. Burak Kaya’nın Büşra’yla yaşamış olduğu son tartışma dengeleri alt üst etmişti. Yeni bölümde olanlar ise Burak Kaya’nın sabrını taşırdı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.