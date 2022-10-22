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22 Eki 2022 - 20:57

Masterchef Burak Kaya’nın Tüm Emekleri Ziyan Oldu! 3 Aydır Canına Dişine Takmıştı Ama Son Yaşanan Olay Noktayı Koydurdu! O Tartışma…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’in kadrosunda bulunan Burak Kaya’nın tüm emekleri resmen ziyan oldu! 3 aydır tezgah başında canını dişine takan Burak Kaya, son yaşanan olayla birlikte noktayı koydu. Burak Kaya’nın artık çok yorulduğu ve bu durumlardan sıkıldığı ise görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…