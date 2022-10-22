Ebru Gündeş Sahne Kıyafetiyle Pırlanta Gibi Parladı! Transparan Geçişleriyle Fiziğini Kanıtladı; Kuğu Gibi Süzüldü! “Tam Bir Kraliçe!” Görenler Mest Oluyor…

Geçtiğimiz yıl Hadise ve Ebru Gündeş’in kocası Reza Zarrab’ın yasak aşk yaşadığı yönünde iddiaların ortaya çıkması milyonları şok etmişti. Ebru Gündeş’te Reza Zarab’la olan tüm ilişkisini bitirmek adına boşanma kararı almıştı. Güzel sanatçı, boşanma sonrasında Rassan Khoshnaw’la anılan Ebru Gündeş’in kısa bir süre evlendiği bile iddia edilmişti. Tüm bu iddialara noktayı koyan Gündeş, transparan kıyafetiyle mest etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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