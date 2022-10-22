Ebru Gündeş Sahne Kıyafetiyle Pırlanta Gibi Parladı! Transparan Geçişleriyle Fiziğini Kanıtladı; Kuğu Gibi Süzüldü! “Tam Bir Kraliçe!” Görenler Mest Oluyor…
Son zamanların gündeminden düşmek nedir bilmeyen Ebru Gündeş, sahne kıyafetleriyle adeta pırlanta gibi parladı. Elbisenin transparan geçişleriyle fiziğini kanıtlayan Ebru Gündeş, adeta kuğu gibi süzüldü! Hayranlarından “Tam bir kraliçe” yorumlarını alan Ebru Gündeş, görenlerin mest olmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz yıl Hadise ve Ebru Gündeş’in kocası Reza Zarrab’ın yasak aşk yaşadığı yönünde iddiaların ortaya çıkması milyonları şok etmişti. Ebru Gündeş’te Reza Zarab’la olan tüm ilişkisini bitirmek adına boşanma kararı almıştı. Güzel sanatçı, boşanma sonrasında Rassan Khoshnaw’la anılan Ebru Gündeş’in kısa bir süre evlendiği bile iddia edilmişti. Tüm bu iddialara noktayı koyan Gündeş, transparan kıyafetiyle mest etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.