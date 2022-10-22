Hadise’nin Eski Kocasına Ailesinden Skandal Rest! Çapkınlıkları Aldı Başını Gidiyor; Öpüşme Videosundan Sonra Dinçerler Konağında Ortalık Yıkıldı! Neler Oluyor?

Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise; 1,5 yıldır aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler’e “Evet” demişti. Sessiz sedasız bir düğün yapan Hadise, düğününden tek bir kare bile paylaşmamıştı. Mehmet Dinçerler’le çok uzun süremeyen bir aşk yaşayan Hadise, boşanma sonrasında kendi yoluna bakmıştı. Mehmet Dinçerler ise kısa bir süre önce başka bir kadınla görüntülendi ve olanlar oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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