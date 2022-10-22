Hadise’nin Eski Kocasına Ailesinden Skandal Rest! Çapkınlıkları Aldı Başını Gidiyor; Öpüşme Videosundan Sonra Dinçerler Konağında Ortalık Yıkıldı! Neler Oluyor?
30 Nisan’da evlenen 30 Eylül’de boşanan Hadise ve Mehmet Dinçerler, milyonların şok içerisinde kalmasına neden olmuştu. Hadise’nin eski kocası Mehmet Dinçerler’in gündeme geldiği son konuysa iplerin inceldiği yerden kopmasına neden oldu. Ailesinden, Mehmet Dinçerler’e skandal bir rest geldiği ortaya çıktı! Çapkınlarıyla tanınan Mehmet Dinçerler’in öpüşme videosu iddialara göre Dinçerler konağını salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise; 1,5 yıldır aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler’e “Evet” demişti. Sessiz sedasız bir düğün yapan Hadise, düğününden tek bir kare bile paylaşmamıştı. Mehmet Dinçerler’le çok uzun süremeyen bir aşk yaşayan Hadise, boşanma sonrasında kendi yoluna bakmıştı. Mehmet Dinçerler ise kısa bir süre önce başka bir kadınla görüntülendi ve olanlar oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.