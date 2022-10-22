Tuzak Dizisinde Skandal Yatak Sahnesi! Kocasının Oğluyla… “Bu Nasıl Dizi!” Acun Ilıcalı Yine Yaptı Yapacağını! Twitter, Instagram Resen Yıkılıyor!
TV8 ekranlarının en yeni dizilerinden biri olan Tuzak’ta olanlar oldu! Skandal yatak sahnelerinin ekranlara geldiği anlarda; sosyal medya resmen sallandı! Kocasının oğluyla bomba görüntüler veren isim, “Acun Ilıcalı yine yapmış yapacağını” dedirtti. Twitter ve Instagram’ın yıkılmasına neden olan bu anlar içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik ve Onur Durmaz gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Tuzak dizisinin son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Ekran macerasına yeni başlayan Tuzak dizisindeki bir sahne ise sosyal medyayı çok fena bir biçimde salladı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.