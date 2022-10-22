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22 Eki 2022 - 20:57

Tuzak Dizisinde Skandal Yatak Sahnesi! Kocasının Oğluyla… “Bu Nasıl Dizi!” Acun Ilıcalı Yine Yaptı Yapacağını! Twitter, Instagram Resen Yıkılıyor!

TV8 ekranlarının en yeni dizilerinden biri olan Tuzak’ta olanlar oldu! Skandal yatak sahnelerinin ekranlara geldiği anlarda; sosyal medya resmen sallandı! Kocasının oğluyla bomba görüntüler veren isim, “Acun Ilıcalı yine yapmış yapacağını” dedirtti. Twitter ve Instagram’ın yıkılmasına neden olan bu anlar içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…