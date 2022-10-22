Ebru Polat Aynanın Karşısına Geçip Pijamasını Şak Diye İndirdi! “Bacım Ayıp Diye Bir Şey Var!” Yatak Odasından Öyle Bir Şey Paylaştı Ki…
Paylaşımlarıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Ebru Polat’ın ayna karşısındaki pozları ortalığı salladı. Bir an da pijamasını şak diye indiren Ebru Polat, kısa sürede linç üzerine linç yedi. Öyle ki, bir takipçisi Ebru Polat’a “Bacım, ayıp diye bir şey var” yorumunda bulunmadan yapamadı! Yatak odasından yapmış olduğu paylaşım, ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, Ebru Polat nasıl bir paylaşımda bulundu?
Şarkılarıyla kulakların pasını silen Ebru Polat, yakın zamanda sevenlerinin karşısına yeni şarkılarla çıkacağını açıklamıştı. Şarkıcılık mesleğinin yanı sıra ticari işlere de atılan Ebru Polat, milyonları şok edecek çalışmalara katılıyordu. 14 yıl sonra yeniden avukat olacağını açıklayan Ebru Polat, “Yeniden dönüyorum, “Avukat Hanım” diyeceksiniz” paylaşımında bulunmuştu. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.