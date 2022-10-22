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22 Eki 2022 - 21:14

Ebru Polat Aynanın Karşısına Geçip Pijamasını Şak Diye İndirdi! “Bacım Ayıp Diye Bir Şey Var!” Yatak Odasından Öyle Bir Şey Paylaştı Ki…

Paylaşımlarıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Ebru Polat’ın ayna karşısındaki pozları ortalığı salladı. Bir an da pijamasını şak diye indiren Ebru Polat, kısa sürede linç üzerine linç yedi. Öyle ki, bir takipçisi Ebru Polat’a “Bacım, ayıp diye bir şey var” yorumunda bulunmadan yapamadı! Yatak odasından yapmış olduğu paylaşım, ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, Ebru Polat nasıl bir paylaşımda bulundu?