- 22 Eki 2022 - 21:33 G: 22 Eki 2022 - 21:39

FOX TV İddialı Dizisinin İpini Kesti! Bir Zamanlar Fırtınalar Estiriyordu Ama Eski Tadı Kalmadı… “Güle Güle!” Finale Göbek Atan Bile Var!

FOX TV, bir dizisinin daha ipini kesti. Bir zamanlar ekranlarda fırtınalar estiren ve çok konuşulan dizilerden biri olan yapımın bir anda ekranlara veda edecek olması ise şok etkisi yarattı. Eski tadı kalmayan dizinin final karar birçok kişinin göbek atmasına neden oldu. İşte milyonlarca FOX TV izleyicisinin “Güle güle” dediği o dizi…

Her sezon birbirinden iddialı dizileri ekranlara taşıyan FOX TV, özellikle 5 yıldır ekranlara getirdiği Yasak Elma dizisiyle mükemmel bir çıkış yakalamıştı. Yasak Elma dizisinin yanı sıra Mahkum, İyilik gibi dizilerle muhteşem bir çıkış yakalayan FOX TV, bu sezon Yasak Elma dizisini kökten bitirecekti. Bunun yanı Mahkum dizisi de 31. bölümle birlikte sevenlerine veda edecekti. Dizi dünyasının gelgitli hayatına tutunamayan bir dizi ise ekranlara tamamen veda etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Eki 2022 - 21:33 Ankara- Yaşam

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FOX TV İddialı Dizisinin İpini Kesti! Bir Zamanlar Fırtınalar Estiriyordu Ama Eski Tadı Kalmadı… “Güle Güle!” Finale Göbek Atan Bile Var! mask
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