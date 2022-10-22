Anasayfa/

Foto Galeri/

22 Eki 2022 - 21:33

FOX TV İddialı Dizisinin İpini Kesti! Bir Zamanlar Fırtınalar Estiriyordu Ama Eski Tadı Kalmadı… “Güle Güle!” Finale Göbek Atan Bile Var!

FOX TV, bir dizisinin daha ipini kesti. Bir zamanlar ekranlarda fırtınalar estiren ve çok konuşulan dizilerden biri olan yapımın bir anda ekranlara veda edecek olması ise şok etkisi yarattı. Eski tadı kalmayan dizinin final karar birçok kişinin göbek atmasına neden oldu. İşte milyonlarca FOX TV izleyicisinin “Güle güle” dediği o dizi…