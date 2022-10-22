Özcan Deniz Cephesinde Sular Durulmuyor! Sevgilisi Aileyi Darmaduman Etmişti; Kaynanadan Öldürücü Darbe Geldi! Özcan Deniz’in Elleri Kafasında Kara Kara Düşünüyor…

Eski eşi Feyza Aktan’la severek evlenen Özcan Deniz, boşanma aşamasında ise birbirlerine girmişlerdi. Feyza Aktan ise boşanma süreci boyunca sessizliğini korumuş ve iddialara bir açıklamada bulunmamıştı. Çok geçmeden büyük bombalar patlamıştı. Samar Dadgar ve Özcan Deniz’in evliyken görüştüklerini açıklayan Seren Serengil’e Feyza Aktan yanıt vermiş ve iddiaları doğrulamıştı. Şimdiyse ortalık çok fena bir biçimde karıştı! Peki, neler oluyor?

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