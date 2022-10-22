Özcan Deniz Cephesinde Sular Durulmuyor! Sevgilisi Aileyi Darmaduman Etmişti; Kaynanadan Öldürücü Darbe Geldi! Özcan Deniz’in Elleri Kafasında Kara Kara Düşünüyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Özcan Deniz cephesinde sular durulmak nedir bilmiyor. Sevgilisinin aileyi darmaduman ettiğine dair iddiaların ardından kaynanadan resmen öldürücü darbe geldi. Özcan Deniz’in bu olaydan sonra ellerini kafasının arasına alıp kara kara düşünmeye başladığı gündeme geldi. Peki, Özcan Deniz cephesinde neler oluyor?
Eski eşi Feyza Aktan’la severek evlenen Özcan Deniz, boşanma aşamasında ise birbirlerine girmişlerdi. Feyza Aktan ise boşanma süreci boyunca sessizliğini korumuş ve iddialara bir açıklamada bulunmamıştı. Çok geçmeden büyük bombalar patlamıştı. Samar Dadgar ve Özcan Deniz’in evliyken görüştüklerini açıklayan Seren Serengil’e Feyza Aktan yanıt vermiş ve iddiaları doğrulamıştı. Şimdiyse ortalık çok fena bir biçimde karıştı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.