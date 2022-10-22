60’lık Seda Sayan’dan Çıtır Kocasıyla Ateşli Pozlar Verdi! “Bulmuş Tabi Genç Kocayı!” Oğulcan Engin Görse Ne Diyeceğini Şaşırır! “Yok Artık!”
Nisan ayında dünya evine giren 60 yaşındaki Seda Sayan, kendisinden 35 yaş küçük olan “Çıtır” kocasıyla ateşli pozları peş peşe verdi. “Bulmuş tabi genç kocayı” yorumlarını alan Seda Sayan, sosyal medyayı salladı geçti. Oğulcan Engin’in bu görselleri görmesi durumunda şok olacağı da yine gelen yorumlar arasında yerini aldı. Peki, Seda Sayan nasıl bir paylaşımda bulundu?
Onur Şan’dan ayrıldıktan sonra aşkı uzun süre kimsede bulamayan Seda Sayan, 35 yaşındaki Çağlar Ökten’de en sonunda huzuru bulmuştu. Mayıs ayında evlenmeyi planladığı Çağlar Ökten’le vize sorunları yaşayınca Nisan ayında evlenen Seda Sayan, her fırsatta aşkını duyuyordu. Sosyal medya üzerinden iki kare görsel paylaşan Seda Sayan, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.