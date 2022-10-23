Masterchef Yarışmasında Saç Baş Yolduran Kavga! Bir Değil, İki Değil, Şeflerin Canına Tak Etti… “Sıtkım Sıyrıldı Hepinizden!” Görenlerin Kanı Çekiliyor…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te saç baş yolduran bir kavga daha çıktı! Bir değil, iki değil, üst üste kavgalar yaşanınca şeflerin canına tak edildi! Seyirciler ise dayanamayarak; “Sıtkım sıyrıldı hepinizden” yorumlarında bulundu. Görenlerin kanı çekilmeye başladı, artık resmen yıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım ödül kazanmak adına büyük bir mücadele vermişti. Kırmızı takım ise üst tura çıkan takım olmuştu. Gün sonunda oyunu kazanan isim Barış olmuş ve 50 bin liralık ödülün sahibi olmuştu. Yarışmanın son bölümünde çıkan kavga ise şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.