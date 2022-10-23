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23 Eki 2022 - 09:55

Masterchef Yarışmasında Saç Baş Yolduran Kavga! Bir Değil, İki Değil, Şeflerin Canına Tak Etti… “Sıtkım Sıyrıldı Hepinizden!” Görenlerin Kanı Çekiliyor…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te saç baş yolduran bir kavga daha çıktı! Bir değil, iki değil, üst üste kavgalar yaşanınca şeflerin canına tak edildi! Seyirciler ise dayanamayarak; “Sıtkım sıyrıldı hepinizden” yorumlarında bulundu. Görenlerin kanı çekilmeye başladı, artık resmen yıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…