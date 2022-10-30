- 30 Eki 2022 - 22:07 G: 30 Eki 2022 - 22:11

59’lik Çıtır Hülya Avşar Saten Elbisesiyle Tarih Yazdı! Dekoltesini Görenler Şok Geçirdi… “Yandı Buralar Avşar Kızı!” 18’ler Çatır Çatır Çatlıyor…

Yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden ödün vermeyen Avşar Kızı, milyonların kalbinde yeniden taht kurdu! Adeta 59’luk çıtır olan Hülya Avşar, üzerinden dökülen saten elbisesiyle tarih yazdı! Dekoltesini görenlerin içinin kaynamasına neden olan Hülya Avşar’a sevenleri ise “Yandı buralar Avşar Kızı” yorumları yapıldı! İşte 18’lik kızların çatlamasına neden olan o görseller…

En son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Masumiyet dizisinde Hale karakterine hayat veren Hülya Avşar, kendisini yıllar sonra ekranlara döndüren bir karaktere sahip olduğu için dizide bulunmak istediğini açıklamıştı. Masumiyet dizisinden sonra yeniden müzisyen hayatına dönen Hülya Avşar, oldukça iddialı bir klipe sahip olan “Yapma Aşkım” şarkısını çıkarmıştı. Peki, Avşar Kızı nasıl bir paylaşımda bulundu?

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30 Eki 2022 - 22:07 Ankara- Yaşam

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