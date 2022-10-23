59’lik Çıtır Hülya Avşar Saten Elbisesiyle Tarih Yazdı! Dekoltesini Görenlerin İçi Kaynadı… “Yandı Buralar Avşar Kızı!” 18’ler Çatır Çatır Çatlıyor…

En son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Masumiyet dizisinde Hale karakterine hayat veren Hülya Avşar, kendisini yıllar sonra ekranlara döndüren bir karaktere sahip olduğu için dizide bulunmak istediğini açıklamıştı. Masumiyet dizisinden sonra yeniden müzisyen hayatına dönen Hülya Avşar, oldukça iddialı bir klipe sahip olan “Yapma Aşkım” şarkısını çıkarmıştı. Peki, Avşar Kızı nasıl bir paylaşımda bulundu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!