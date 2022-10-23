Her An Zengin Olabilirsiniz! Evinizde Bu Telefonlar Varsa Köşeyi Döndünüz; Artık Size “Para Babası” Diyecekler! Tam Tamına…
Milyonlarca kişiyi bu haberden sonra zengin olabilir! Eğer evinizde bu tür eski tip telefonlar varsa resmen köşeyi döndünüz. Yakınlarınızın size “Para babası” demesi an meselesi çünkü tanesi artık 38 bin liraya satılıyor. Hele bir de telefon çalışıyorsa ve şarj aleti gibi aksesuarları elinizdeki fiyatı giderek artıyor. Peki, hangi tip cep telefonları yüksek fiyatlara satılıyor?
Dünya çapında en çok telefon değiştiren ülkelerden biri olan Türkiye’de her model bir sonrakinin önüne geçiyor. Sadece 3 – 4 ay içerisinde telefon değiştirenler ise ellerindeki telefonu ya atıyorlar ya da satıyorlar. Bugünse eskiyen ve yüzüne bakılmayan telefonlar resmen moda oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.