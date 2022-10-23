Her An Zengin Olabilirsiniz! Evinizde Bu Telefonlar Varsa Köşeyi Döndünüz; Artık Size “Para Babası” Diyecekler! Tam Tamına…

Dünya çapında en çok telefon değiştiren ülkelerden biri olan Türkiye’de her model bir sonrakinin önüne geçiyor. Sadece 3 – 4 ay içerisinde telefon değiştirenler ise ellerindeki telefonu ya atıyorlar ya da satıyorlar. Bugünse eskiyen ve yüzüne bakılmayan telefonlar resmen moda oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!