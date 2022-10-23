- 23 Eki 2022 - 10:56 G: 23 Eki 2022 - 11:15

Her An Zengin Olabilirsiniz! Evinizde Bu Telefonlar Varsa Köşeyi Döndünüz; Artık Size “Para Babası” Diyecekler! Tam Tamına…

Milyonlarca kişiyi bu haberden sonra zengin olabilir! Eğer evinizde bu tür eski tip telefonlar varsa resmen köşeyi döndünüz. Yakınlarınızın size “Para babası” demesi an meselesi çünkü tanesi artık 38 bin liraya satılıyor. Hele bir de telefon çalışıyorsa ve şarj aleti gibi aksesuarları elinizdeki fiyatı giderek artıyor. Peki, hangi tip cep telefonları yüksek fiyatlara satılıyor?

Dünya çapında en çok telefon değiştiren ülkelerden biri olan Türkiye’de her model bir sonrakinin önüne geçiyor. Sadece 3 – 4 ay içerisinde telefon değiştirenler ise ellerindeki telefonu ya atıyorlar ya da satıyorlar. Bugünse eskiyen ve yüzüne bakılmayan telefonlar resmen moda oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…  

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23 Eki 2022 - 10:56 Ankara- Yaşam

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Her An Zengin Olabilirsiniz! Evinizde Bu Telefonlar Varsa Köşeyi Döndünüz; Artık Size “Para Babası” Diyecekler! Tam Tamına… mask
Her An Zengin Olabilirsiniz! Evinizde Bu Telefonlar Varsa Köşeyi Döndünüz; Artık Size “Para Babası” Diyecekler! Tam Tamına…
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