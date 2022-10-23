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23 Eki 2022 - 12:28

Selin Ciğerci’ye Gökhan Çıra’dan Kavga Çıkaracak Hediye! “Benim Bir Tek Gelinim Var!” Demişti; Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Utanmaz Adam!”

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez boşanma kararı alan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra arasında sular duruluyor! Gökhan Çıra’dan gelen kavga çıkartacak hediye, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Birçok kişi, “Utanmaz adam” yorumlarında bulunarak; sosyal medyayı salladılar. Gökhan Çıra’nın annesinden gelen “Benim bir tek gelinim var” çıkışı ise söndü gitti! İşte merak edilen tüm detaylar…