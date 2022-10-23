- 23 Eki 2022 - 12:28 G: 23 Eki 2022 - 12:49

Selin Ciğerci’ye Gökhan Çıra’dan Kavga Çıkaracak Hediye! “Benim Bir Tek Gelinim Var!” Demişti; Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Utanmaz Adam!”

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez boşanma kararı alan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra arasında sular duruluyor! Gökhan Çıra’dan gelen kavga çıkartacak hediye, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Birçok kişi, “Utanmaz adam” yorumlarında bulunarak; sosyal medyayı salladılar. Gökhan Çıra’nın annesinden gelen “Benim bir tek gelinim var” çıkışı ise söndü gitti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Milyonlarca kişinin takip ettiği Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, 2019 yılında evlenmişti ama 2022 yılında boşanmışlardı. 2022 yılında yeniden barışan ve evlenen Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, tekrardan boşanma kararı almışlardı. Boşanmadan sonra aralarına mesafe giren ikili, bomba bir iddiayla anıldı!

23 Eki 2022 - 12:28 Ankara- Yaşam

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