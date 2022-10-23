- 23 Eki 2022 - 12:59 G: 23 Eki 2022 - 13:18

Hadise Daracık Elbisesinden Taşan Göğüsleriyle Dekolteye Boğdu! “Ablan Kraliçe Bebeğim” Mehmet Dinçerler Görse Kalbine İner! Boşanma Sonrasında Yaptı Yapacağını…

Güzelliği ve endamıyla hayranlarını büyüleyen Hadise, bu kez de daracık elbisesinden taşan göğüsleriyle adeta dekolteye boğdu! “Ablan kraliçe bebeğim” yorumlarını alan Hadise’nin bu halleri yürekleri hoplattı. Boşanma sonrasında iddialı kıyafetlerine yeniden dönen Hadise’nin bu hallerini Mehmet Dinçerler’in görmesi durumunda şok olacağına dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Hadise, 30 Eylül tarihinde, sadece 5 ay evli kaldığı kocası Mehmet Dinçerler’den boşanma kararı almıştı. Boşanma sonrasında kendisini işe veren Hadise, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla nefesleri kesmişti. Cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyen Hadise, başları döndürdü! İşte merak edilenler…

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23 Eki 2022 - 12:59 Ankara- Yaşam

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