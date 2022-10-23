- 23 Eki 2022 - 13:27 G: 23 Eki 2022 - 13:38

Yargı Dizisi Testere Filmine Döndü! Seyirciler Kalpten Gidecek; Katilin Oyunları Karman Çorman Etti! Twitter Resmen Yıkılıyor; Katil Belli Oldu Mu?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı, giderek Testere filmine benzetildi. Seyircilerin kalpten gitmesine neden olan Yargı’nın yeni bölümlerinde katilin oyunları ise herkesi karman çorman etti. Twitter’ın yıkılmasına neden olan bu durum, kafalarda tek bir soru oluşturdu: Katil belli oldu mu?

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisi, ekranların en çok izlenen dizileri arasında yerini almıştı. İkinci sezonuna daha iddialı bir biçimde başlayan Yargı’da, ikinci bir oyun kurulmuştu. Cinayet romanlarını aratmayan Yargı dizisi, bu akşam ekranlara gelecekti. Peki, Yargı dizisinde neler olacak? 

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

23 Eki 2022 - 13:27 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Arka Sokaklar Dizisi 634. Bölüm Full İzle! 21 Ekim 2022 Arka Sokaklar Yeni Sezon Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar Dizisi 634. Bölüm Full İzle! 21 Ekim 2022 Arka Sokaklar Yeni Sezon Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi 52. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 23 Ekim 2022 Teşkilat Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 52. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 23 Ekim 2022 Teşkilat Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 73. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2022 Gönül Dağı Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 73. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2022 Gönül Dağı Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle!
FOX TV İddialı Dizisinin İpini Kesti! Bir Zamanlar Fırtınalar Estiriyordu Ama Eski Tadı Kalmadı… “Güle Güle!” Finale Göbek Atan Bile Var! mask
FOX TV İddialı Dizisinin İpini Kesti! Bir Zamanlar Fırtınalar Estiriyordu Ama Eski Tadı Kalmadı… “Güle Güle!” Finale Göbek Atan Bile Var!
Gönül Dağı Dizisinden Semih Ertürk’ün Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Cezaevi Olayı Dolandırılıp Duruluyordu; Büyük Bomba Patladı! Meğer Veysel Karakteri… “Yazıklar Olsun!” mask
Gönül Dağı Dizisinden Semih Ertürk’ün Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Cezaevi Olayı Dolandırılıp Duruluyordu; Büyük Bomba Patladı! Meğer Veysel Karakteri… “Yazıklar Olsun!”
Kardeşlerim Dizisi 64. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2022 Kardeşlerim Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim Dizisi 64. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2022 Kardeşlerim Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Bir Peri Masalı Dizisinde Büyük Oyun Bozuldu! Melis’in Dünyası Ayaklarının Altından Kayacak; Başına Öyle Bir Bela Geldi Ki… “Yok Artık!” mask
Bir Peri Masalı Dizisinde Büyük Oyun Bozuldu! Melis’in Dünyası Ayaklarının Altından Kayacak; Başına Öyle Bir Bela Geldi Ki… “Yok Artık!”
Arka Sokaklar Dizisinde Rıza Baba Büyük Yanlıştan Sonunda Döndü! Evliliğini Kurtarmak İçin Yaptıkları Dudakları Uçuklattı! “Ayıp Ettin Baba!” mask
Arka Sokaklar Dizisinde Rıza Baba Büyük Yanlıştan Sonunda Döndü! Evliliğini Kurtarmak İçin Yaptıkları Dudakları Uçuklattı! “Ayıp Ettin Baba!”
Camdaki Kız Dizisindeki Nalan ve Hayri’nin Yatak Sahnesi Çileden Çıkarttı! “Bari Kocanın Yatağında Yapma!” Tepkiler, Linçler, Eleştiriler Arka Arkaya… mask
Camdaki Kız Dizisindeki Nalan ve Hayri’nin Yatak Sahnesi Çileden Çıkarttı! “Bari Kocanın Yatağında Yapma!” Tepkiler, Linçler, Eleştiriler Arka Arkaya…
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Sadi – Songül Hikayesi Kökten Bitiyor... Sosyal Medyada 8,9 Şiddetinde Deprem Var! mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Sadi – Songül Hikayesi Kökten Bitiyor... Sosyal Medyada 8,9 Şiddetinde Deprem Var!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hadise Daracık Elbisesinden Taşan Göğüsleriyle Dekolteye Boğdu! “Ablan Kraliçe Bebeğim” Mehmet Dinçerler Görse Kalbine İner! Boşanma Sonrasında Yaptı Yapacağını… mask
Hadise Daracık Elbisesinden Taşan Göğüsleriyle Dekolteye Boğdu! “Ablan Kraliçe Bebeğim” Mehmet Dinçerler Görse Kalbine İner! Boşanma Sonrasında Yaptı Yapacağını…
Selin Ciğerci’ye Gökhan Çıra’dan Kavga Çıkaracak Hediye! “Benim Bir Tek Gelinim Var!” Demişti; Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Utanmaz Adam!” mask
Selin Ciğerci’ye Gökhan Çıra’dan Kavga Çıkaracak Hediye! “Benim Bir Tek Gelinim Var!” Demişti; Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Utanmaz Adam!”
Masterchef Barış’a Verilen 50 Bin Lira Geri Alındı! Hevesi, Hayalleri Kursağında Kaldı; Şefler Çekim Sonrasında Kararını Verdi! “Yok Artık!” mask
Masterchef Barış’a Verilen 50 Bin Lira Geri Alındı! Hevesi, Hayalleri Kursağında Kaldı; Şefler Çekim Sonrasında Kararını Verdi! “Yok Artık!”
Aybüke Pusat’ın İç Çamaşırsız Pozları Yürekleri Hoplattı! “Doğal Afet Be!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor; Hayran Kalmama Mümkün Değil… mask
Aybüke Pusat’ın İç Çamaşırsız Pozları Yürekleri Hoplattı! “Doğal Afet Be!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor; Hayran Kalmama Mümkün Değil…
59’lik Çıtır Hülya Avşar Saten Elbisesiyle Tarih Yazdı! Dekoltesini Görenlerin İçi Kaynadı… “Yandı Buralar Avşar Kızı!” 18’ler Çatır Çatır Çatlıyor… mask
59’lik Çıtır Hülya Avşar Saten Elbisesiyle Tarih Yazdı! Dekoltesini Görenlerin İçi Kaynadı… “Yandı Buralar Avşar Kızı!” 18’ler Çatır Çatır Çatlıyor…
Masterchef Yarışmasında Saç Baş Yolduran Kavga! Bir Değil, İki Değil, Şeflerin Canına Tak Etti… “Sıtkım Sıyrıldı Hepinizden!” Görenlerin Kanı Çekiliyor… mask
Masterchef Yarışmasında Saç Baş Yolduran Kavga! Bir Değil, İki Değil, Şeflerin Canına Tak Etti… “Sıtkım Sıyrıldı Hepinizden!” Görenlerin Kanı Çekiliyor…
60’lık Seda Sayan’dan Çıtır Kocasıyla Ateşli Pozlar Verdi! “Bulmuş Tabi Genç Kocayı!” Oğulcan Engin Görse Ne Diyeceğini Şaşırır! “Yok Artık!” mask
60’lık Seda Sayan’dan Çıtır Kocasıyla Ateşli Pozlar Verdi! “Bulmuş Tabi Genç Kocayı!” Oğulcan Engin Görse Ne Diyeceğini Şaşırır! “Yok Artık!”
Özcan Deniz Cephesinde Sular Durulmuyor! Sevgilisi Aileyi Darmaduman Etmişti; Kaynanadan Öldürücü Darbe Geldi! Özcan Deniz’in Elleri Kafasında Kara Kara Düşünüyor… mask
Özcan Deniz Cephesinde Sular Durulmuyor! Sevgilisi Aileyi Darmaduman Etmişti; Kaynanadan Öldürücü Darbe Geldi! Özcan Deniz’in Elleri Kafasında Kara Kara Düşünüyor…
FOX TV İddialı Dizisinin İpini Kesti! Bir Zamanlar Fırtınalar Estiriyordu Ama Eski Tadı Kalmadı… “Güle Güle!” Finale Göbek Atan Bile Var! mask
FOX TV İddialı Dizisinin İpini Kesti! Bir Zamanlar Fırtınalar Estiriyordu Ama Eski Tadı Kalmadı… “Güle Güle!” Finale Göbek Atan Bile Var!
Ebru Polat Aynanın Karşısına Geçip Pijamasını Şak Diye İndirdi! “Bacım Ayıp Diye Bir Şey Var!” Yatak Odasından Öyle Bir Şey Paylaştı Ki… mask
Ebru Polat Aynanın Karşısına Geçip Pijamasını Şak Diye İndirdi! “Bacım Ayıp Diye Bir Şey Var!” Yatak Odasından Öyle Bir Şey Paylaştı Ki…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hadise Daracık Elbisesinden Taşan Göğüsleriyle Dekolteye Boğdu! “Ablan Kraliçe Bebeğim” Mehmet Dinçerler Görse Kalbine İner! Boşanma Sonrasında Yaptı Yapacağını… mask
Hadise Daracık Elbisesinden Taşan Göğüsleriyle Dekolteye Boğdu! “Ablan Kraliçe Bebeğim” Mehmet Dinçerler Görse Kalbine İner! Boşanma Sonrasında Yaptı Yapacağını…
Selin Ciğerci’ye Gökhan Çıra’dan Kavga Çıkaracak Hediye! “Benim Bir Tek Gelinim Var!” Demişti; Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Utanmaz Adam!” mask
Selin Ciğerci’ye Gökhan Çıra’dan Kavga Çıkaracak Hediye! “Benim Bir Tek Gelinim Var!” Demişti; Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Utanmaz Adam!”
Masterchef Barış’a Verilen 50 Bin Lira Geri Alındı! Hevesi, Hayalleri Kursağında Kaldı; Şefler Çekim Sonrasında Kararını Verdi! “Yok Artık!” mask
Masterchef Barış’a Verilen 50 Bin Lira Geri Alındı! Hevesi, Hayalleri Kursağında Kaldı; Şefler Çekim Sonrasında Kararını Verdi! “Yok Artık!”
Aybüke Pusat’ın İç Çamaşırsız Pozları Yürekleri Hoplattı! “Doğal Afet Be!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor; Hayran Kalmama Mümkün Değil… mask
Aybüke Pusat’ın İç Çamaşırsız Pozları Yürekleri Hoplattı! “Doğal Afet Be!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor; Hayran Kalmama Mümkün Değil…
Her An Zengin Olabilirsiniz! Evinizde Bu Telefonlar Varsa Köşeyi Döndünüz; Artık Size “Para Babası” Diyecekler! Tam Tamına… mask
Her An Zengin Olabilirsiniz! Evinizde Bu Telefonlar Varsa Köşeyi Döndünüz; Artık Size “Para Babası” Diyecekler! Tam Tamına…
59’lik Çıtır Hülya Avşar Saten Elbisesiyle Tarih Yazdı! Dekoltesini Görenlerin İçi Kaynadı… “Yandı Buralar Avşar Kızı!” 18’ler Çatır Çatır Çatlıyor… mask
59’lik Çıtır Hülya Avşar Saten Elbisesiyle Tarih Yazdı! Dekoltesini Görenlerin İçi Kaynadı… “Yandı Buralar Avşar Kızı!” 18’ler Çatır Çatır Çatlıyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL