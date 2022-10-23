Yargı Dizisi Testere Filmine Döndü! Seyirciler Kalpten Gidecek; Katilin Oyunları Karman Çorman Etti! Twitter Resmen Yıkılıyor; Katil Belli Oldu Mu?
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı, giderek Testere filmine benzetildi. Seyircilerin kalpten gitmesine neden olan Yargı’nın yeni bölümlerinde katilin oyunları ise herkesi karman çorman etti. Twitter’ın yıkılmasına neden olan bu durum, kafalarda tek bir soru oluşturdu: Katil belli oldu mu?
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisi, ekranların en çok izlenen dizileri arasında yerini almıştı. İkinci sezonuna daha iddialı bir biçimde başlayan Yargı’da, ikinci bir oyun kurulmuştu. Cinayet romanlarını aratmayan Yargı dizisi, bu akşam ekranlara gelecekti. Peki, Yargı dizisinde neler olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.