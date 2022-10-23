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23 Eki 2022 - 13:27

Yargı Dizisi Testere Filmine Döndü! Seyirciler Kalpten Gidecek; Katilin Oyunları Karman Çorman Etti! Twitter Resmen Yıkılıyor; Katil Belli Oldu Mu?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı, giderek Testere filmine benzetildi. Seyircilerin kalpten gitmesine neden olan Yargı’nın yeni bölümlerinde katilin oyunları ise herkesi karman çorman etti. Twitter’ın yıkılmasına neden olan bu durum, kafalarda tek bir soru oluşturdu: Katil belli oldu mu?