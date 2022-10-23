- 23 Eki 2022 - 21:52 G: 23 Eki 2022 - 21:53

Yargı Dizisinde Müthiş Teori! Gazeteci Yoksa 'Testere Filmindeki' Jigsaw Mı? Seyirci Kalpten Gidecek; Katil Belli... Oyunları Karman Çorman Etti!

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı, giderek Testere filmine benzetildi. Seyircilerin kalpten gitmesine neden olan Yargı’nın yeni bölümlerinde katilin oyunları ise herkesi karman çorman etti. Twitter’ın yıkılmasına neden olan bu durum, kafalarda tek bir soru oluşturdu: Katil belli oldu mu?

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisi, ekranların en çok izlenen dizileri arasında yerini almıştı. İkinci sezonuna daha iddialı bir biçimde başlayan Yargı’da, ikinci bir oyun kurulmuştu. Cinayet romanlarını aratmayan Yargı dizisi, bu akşam ekranlara gelecekti. Peki, Yargı dizisinde neler olacak? 

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23 Eki 2022 - 21:52 Ankara- Yaşam

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Yargı Dizisinde Müthiş Teori! Gazeteci Yoksa 'Testere Filmindeki' Jigsaw Mı? Seyirci Kalpten Gidecek; Katil Belli... Oyunları Karman Çorman Etti! mask
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