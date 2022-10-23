Masterchef Kıvanç Twitter’ı Hiç Bilinmeyen Tarafıyla Ayağa Kaldırdı! Acun Ilıcalı’nın “Gönderin Gözüm Görmesin” Demişti; Perde Arkasındakiler Şok İçerisinde Bıraktı! Meğer…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bir yıldız gibi parlayan Kıvanç Karadeniz hakkında ortaya çıkanlar ağızları açık bıraktı. Hiç bilinmeyen tarafıyla Twitter’ı ayağa kaldıran Kıvanç Karadeniz, perde arkasını aralamış oldu. Acun Ilıcalı’nın göndermek istediğine dair iddialarla anılan Kıvanç Karadeniz meğer…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım, 50 bin lira değerindeki büyük ödülü kazanmak adına büyük bir savaş vermişti. Gün sonunda yaptığı tatlıyla şefleri etkileyen isim Barış Demir olmuştu. Yarışmada Barış’ın en yakın arkadaşlarından biri olan Kıvanç Karadeniz’in itirafları ise şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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23 Eki 2022 - 14:22 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.