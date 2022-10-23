Masterchef Kıvanç Twitter’ı Hiç Bilinmeyen Tarafıyla Ayağa Kaldırdı! Acun Ilıcalı’nın “Gönderin Gözüm Görmesin” Demişti; Perde Arkasındakiler Şok İçerisinde Bıraktı! Meğer…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım, 50 bin lira değerindeki büyük ödülü kazanmak adına büyük bir savaş vermişti. Gün sonunda yaptığı tatlıyla şefleri etkileyen isim Barış Demir olmuştu. Yarışmada Barış’ın en yakın arkadaşlarından biri olan Kıvanç Karadeniz’in itirafları ise şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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