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23 Eki 2022 - 14:43

Sibel Can En Sonunda Bunu da Yaptı! “Gelini Ne Dese Haklı!” Son Raddeye Kadar Kabul Etmemişti, Son Olay Çileden Çıkardı! “Kaynana!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sibel Can, en sonunda bunu da yaptı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından “Gelini Merve ne dese haklı” yorumlarını alan Sibel Can, milyonların çileden çıkmasına neden oldu. Kaynana olduğunu bir kez daha gösteren Sibel Can’ın son raddeye kadar gelinini kabul etmemesi bir de üstüne bunu yapması şok etti! İşte merak edilenler…