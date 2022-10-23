Sibel Can En Sonunda Bunu da Yaptı! “Gelini Ne Dese Haklı!” Son Raddeye Kadar Kabul Etmemişti, Son Olay Çileden Çıkardı! “Kaynana!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sibel Can, en sonunda bunu da yaptı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından “Gelini Merve ne dese haklı” yorumlarını alan Sibel Can, milyonların çileden çıkmasına neden oldu. Kaynana olduğunu bir kez daha gösteren Sibel Can’ın son raddeye kadar gelinini kabul etmemesi bir de üstüne bunu yapması şok etti! İşte merak edilenler…
Bodrum’un en özel mekanlarının birinde biricik oğlunun düğününü yapan Sibel Can, gelini Merve Kaya’yla iddialara göre düğün günü sorun yaşamıştı. Sibel Can’ın hem dansları hem de elbiseleri, Merve Kaya’dan çok Sibel Can’ın konuşulmasına neden olmuştu. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.