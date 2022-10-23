Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Duş Görüntüleri Şoke Etti! Çırılçıplak Soyunup Suyun Altına Girince… “Abla Siz Kafayı Yemişsiniz!” Instagram’ı Zangır Zangır Salladı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmasının 2021 döneminde bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan 4. olarak ayrılmıştı. Yarışmadan sonra bambaşka bir hayata sahip olan Kalaycıoğlu, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Şarkılar çıkararak yoluna bakan Aleyna Kalaycıoğlu’nun duş görüntüleri ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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