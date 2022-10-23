- 23 Eki 2022 - 14:57 G: 23 Eki 2022 - 14:59

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Duş Görüntüleri Şoke Etti! Çırılçıplak Soyunup Suyun Altına Girince… “Abla Siz Kafayı Yemişsiniz!” Instagram’ı Zangır Zangır Salladı!

Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Aleyna Kalaycıoğlu’nun duş alırken çekilmiş olan görüntüleri şok içerisinde bıraktı. Çırılçıplak soyunup suyun altına giren Aleyna Kalaycıoğlu’na “Abla siz kafayı yemişsiniz” yorumları yapıldı. Instagram’ı adeta zangır zangır sallayan Aleyna Kalaycıoğlu, milyonları ikiye böldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmasının 2021 döneminde bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan 4. olarak ayrılmıştı. Yarışmadan sonra bambaşka bir hayata sahip olan Kalaycıoğlu, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Şarkılar çıkararak yoluna bakan Aleyna Kalaycıoğlu’nun duş görüntüleri ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Eki 2022 - 14:57 Ankara- Yaşam

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Duş Görüntüleri Şoke Etti! Çırılçıplak Soyunup Suyun Altına Girince… “Abla Siz Kafayı Yemişsiniz!” Instagram’ı Zangır Zangır Salladı! mask
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