Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkı Büyük Patlak Verdi! Öyle Bir Görüntülendiler Ki, Arşivden Eski Fotoğraflar Kalkabilir! Sevenleri Mutluluktan Ağlıyor…
Sen Çal Kapımı dizisinde büyük bir kitleye ulaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı büyük patlak verdi. Öyle bir görüntülendiler ki, sosyal medya resmen sallandı! Arşivden eski fotoğrafların yeniden çıkacağı gündeme bomba gibi düştü! Sevenlerini mutluluktan ağlatan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Dizi setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, ilk sezon tüm aşk iddialarını reddetmişti. İkinci sezonda başlamadan hemen önce birlikte Maldivler’e giden Kerem Bürsin ve Hande Erçel şok etkisi yaratmışlardı. Yaklaşık 1 yıl kadar birlikte olan ikili, geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı almışlardı. Sosyal medyada yankı uyandıran Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in yenide barıştıkları gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.