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23 Eki 2022 - 15:25

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkı Büyük Patlak Verdi! Öyle Bir Görüntülendiler Ki, Arşivden Eski Fotoğraflar Kalkabilir! Sevenleri Mutluluktan Ağlıyor…

Sen Çal Kapımı dizisinde büyük bir kitleye ulaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı büyük patlak verdi. Öyle bir görüntülendiler ki, sosyal medya resmen sallandı! Arşivden eski fotoğrafların yeniden çıkacağı gündeme bomba gibi düştü! Sevenlerini mutluluktan ağlatan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…